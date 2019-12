Mit einem Transporter voller Überraschungen für das Schleizer Tierheim „Am Sonnenbad“, kamen die beiden Unternehmerinnen Nadine Bergner (4.v.l.) und Maria Rexheuser (5.v.l.) aus Zeulenroda-Triebes zur Weihnachtsfeier am 2. Advent in die Kreisstadt. Mitte November hatten sie sich spontan entschlossen, eine Spendenaktion für das Tierheim ins Leben zu rufen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Adventszeit auch für Vierbeiner ohne ein Zuhause

Eine sehr gute Besucherresonanz fand auch in diesem Jahr wieder am zweiten Adventssonntag die traditionelle Weihnachtsfeier des Schleizer Tierheims „Am Sonnenbad“. Unter den interessierten Zeitgenossen, die vorbeischauten, waren auch der Schleizer Bürgermeister Marko Bias (CDU) und das Triptiser Stadtratsmitglied Berthold Steffen (Freie Wählergemeinschaft Triptis) - die beide nicht mit leeren Händen erschienen.

Sie waren an diesem Tag aber nicht die einzigen, die vor Ort ein Herz für Tiere zeigten. Mit einem Transporter, voll beladen mit Geschenken - unter anderen mit jeweils 100 Kilogramm Hunde- und Katzenfutter, 300 Euro Bargeld sowie weiteren diversen Artikeln, die zur Betreuung der Tiere benötigt werden - waren die beiden Unternehmerinnen Nadine Bergner und Maria Rexheuser aus Zeulenroda-Triebes in die Kreisstadt gekommen.

Seit 25 Jahren kommt der Erlös des Kalenderverkaufs von Sabine Büchel (r.) dem Schleizer Tierheim zugute, wofür Marion Damisch als Leiterin sehr dankbar ist. Foto: Jürgen Müller / OTZ

„Wir waren bereits vor einigen Wochen hier vor Ort und haben gesehen, mit wieviel Herzblut und Einsatz das Team um Marion Damisch tagtäglich arbeitet. Nach dem Besuch kam uns die spontane Idee, dem Tierheim in Schleiz zu helfen. Durch unsere zahlreichen Kontakte fiel es uns zudem relativ leicht, eine große Zahl an Mitbürgern zu erreichen und diese für unser Ansinnen zu gewinnen“, berichtete Nadine Bergner. „Unser Motto ist: Manche Menschen zeigen mit Worten, was sie gerne wären; manche Menschen zeigen mit Taten, was sie wirklich sind“, ergänzte Maria Rexheuser deren Gedanken.

Seit mittlerweile 25 Jahren verkauft auch Sabine Büchel - von der gleichnamigen Werbeagentur aus Neustadt/Orla - attraktive Kalender mit den unterschiedlichsten Bildmotiven im Rahmen der Weihnachtsfeier. „Der gesamte Erlös aus dem Verkauf kommt seit über zwei Jahrzehnten dem Schleizer Tierheim zugute“, informierte Sabine Büchel an diesem Nachmittag.

Ganz besonders über die Besucher aus der gesamten Region freuten sich Marion Damisch, die Leiterin des Tierheimes, und Eitel Metzler, der 2. Vorsitzende des Tierschutzvereins „Oberland“. Wie Marion Damisch auf Nachfrage bestätigte, wurde auch die Möglichkeit, im Rahmen eines Führung das gesamte Areal einmal in Augenschein zu nehmen, von den Gästen genutzt.

„Ich möchte auf diesem Weg nicht versäumen, mich im Namen unseres Vereins bei allen Spendern und Sponsoren, sowie den ehrenamtlichen Helfern, die das Tierheim auch in diesem Jahr wieder tatkräftig unterstützt haben, recht herzlich zu bedanken. Jede Geld- und Sachspende sowie die Futterspenden der Bevölkerung in den verschiedenen Einkaufsmärkten des gesamten Kreises helfen uns, das Tierheim weiter zu betreiben. Ein besonderes Dankeschön soll hierbei auch an alle Tierfreunde gehen, die eines unserer Tiere bei sich aufgenommen haben“, so Eitel Metzler.

Auch vergangenen Sonntag traf der neue Flyer des Tierschutzvereins „Oberland“ ein. Er entstand im Rahmen der Seminarfacharbeit „Ein Herz für Tiere – Tierheime in Thüringen unter besonderer Beachtung des Tierheimes in Schleiz“ in Verantwortung der Abiturientinnen Caroline Voigt und Selina Scheffel vom Pößnecker Gymnasium „Am weißen Turm“.

Bereits heute möchten die Vereinsmitglieder auf ihr 30-jähriges Jubiläum im kommenden Jahr aufmerksam machen, das im Sommer in einem würdigen Rahmen gefeiert werden soll.