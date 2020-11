Ärger um Privat-Knöllchen in Schleiz

Wer in der Stadt Schleiz ohne vorgeschriebene Parkscheibe sein Auto parkt, muss mit einem Verwarngeldangebot, auch Knöllchen genannt, von 15 Euro rechnen, wenn er länger als eine halbe Stunde aber kürzer als eine Stunde ohne Parkscheibe geparkt hat. Das ist gemäß des sogenannten Bußgeldkatalogs für den öffentlichen Verkehrsraum festgesetzt. Im privaten Parkraum, in diesem Fall auf dem Parkplatz des Sonderpreis Baumarktes in Schleiz, werden gleich 25 Euro gefordert – nach nur wenigen Minuten.

Zettel ähnelt einem Kassenbon

„Ich war am Dienstag knapp vier Minuten im Baumarkt, um kurz ein paar Dinge zu besorgen. Als ich dann zurück zu meinem Auto kam, hing dieser Zettel an meinem Auto, der wie ein Kassenbon aussah“, schildert Mike Wunder aus Remptendorf. Die Zeitregistrierung auf seinem Einkaufsbon des Baumarktes sowie die Zahlungsaufforderung von 25 Euro der Eastrella GmbH zeugen sogar von einer Zeitdifferenz von unter drei Minuten. Mike Wunder ging daraufhin zurück in den Baumarkt, wo ihm eine Visitenkarte des privaten Parkraumüberwachers gegeben wurde. Mit einem Mitarbeiter des Baumarktes ging er dann zu jener Parkraumüberwacherin der Firma, die von ihrem Standort im Auto sowohl den Großteil des Parkplatzes als auch die Laufwege der Kunden zum Eingangsbereich des Baumarktes im Blick hatte. Trotz Bitte von Mike Wunder und dem Baumarktmitarbeiter die Zahlungsaufforderung fallen zu lassen, kam die Parkplatzüberwacherin dem Anliegen nicht nach. Stattdessen sollte Mike Wunder sich an die Firma der Parkraumüberwachung wenden.

Dauerparker abschrecken

Gesagt, getan. Mike Wunder schilderte die Situation, die Zahlungsaufforderung der Eastrella GmbH wurde storniert. Dieser Zeitung, wie auch gegenüber Mike Wunder, betonte der Baumarkt, dass es sich bei der privaten Parkraumüberwachung um eine Maßnahme handelt, die Dauerparker abschrecken soll. „Wir haben eine private Parkraumüberwachung seit Januar und machen darauf auch mit Schildern aufmerksam. Es geht uns darum, Dauerparker, die nicht unsere Kunden sind, davon abzubringen, unsere Parkplätze zu blockieren“, sagte Dagmar Fröhlich, stellvertretende Filialleiterin des Baumarktes. Bei den Dauerparkern handele es sich vornehmlich um welche mit Anliegen an der nahe gelegenen Grundschule und Anwohner. Von den Einnahmen aus den Zahlungsaufforderungen der Eastrella GmbH mit Sitz in Rostock erhalte der Baumarkt nichts.

Für Mike Wunder hat sich mit der Stornierung der Zahlungsaufforderung alles zum Guten gewendet. „Es kostet halt Zeit und Nerven“, kommentiert er. Was ihn ärgert ist jedoch, dass der Baumarkt selber nicht an der Regulierung des Sachverhalts im Sinne des Kundenservice macht – und am Beispiel der Parkraumüberwacherin wohl auch nicht machen kann. Empörend empfindet er vor allem die Aufmachung der Zahlungsaufforderung. Auf dieser wird darauf hingewiesen, dass sich der Parkende der im Bürgerlichen Gesetzbuch festgeschriebenen Besitzstörung schuldig gemacht habe. Also dem unerlaubten Parken auf einem Privatgrundstück. Begründet wird das mit den für das Parken auf den Hinweisschildern angegebenen Bedingungen – den Parkscheiben. Für die Zahlung der 25 Euro werden dem Parkenden zehn Tage Zeit gegeben. Im Vergleich: Für den Widerspruch eines Verwarngeldangebots werden dem Parksünder 14 Tage eingeräumt.

Weiterleitung an ein Inkassobüro

Unterstrichen wird die Zahlungsaufforderung des privaten Parkraumüberwachers noch mit dem Hinweis, dass die erhobenen Daten des Parkenden zur Forderungsbestreitung bei Nichtzahlung an ein Inkassobüro weitergeleitet und zehn Jahre lang aufbewahrt werden. „Das ist sicherlich für viele andere einschüchternd, denn mit einem Inkassobüro steht schnell auch eine Schufa-Eintragung im Raum“, sagt Mike Wunder. Insbesondere für ältere Menschen und sozial Benachteiligte, die keinen Zugang zu Computern oder Kenntnisse in der E-Mail-Kommunikation besitzen, könnte die Falle des privaten Parkraumüberwachers dann schnell zuschnappen und eine Zahlung an den Parkraumüberwacher erfolgen. „Außerdem ist es sehr bedenklich, dass es sich um Papier wie bei Kassenbons handelt, die je nach Witterung schnell unlesbar sind und zerfleddern“, kritisiert Mike Wunder.

Bei der Eastrella GmbH sind zahlreiche Stellenausschreibungen in der gesamten Bundesrepublik angegeben. Versprochen werden den Parkraumüberwachern eine „überdurchschnittliche Bezahlung“ von zehn Euro pro Stunde. Der Gesamtmonatsverdienst der Jobangebote schwankt zwischen 100 und 350 Euro, meistens sind es jedoch 165 Euro brutto bei einer Arbeitszeit von zirka einer Stunde pro Tag.

