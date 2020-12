Ärger um Vergabe von Kindergartenplätzen in Ruppersdorf

Obwohl die Kindertagesstätten in Remptendorf bis 10. Januar eigentlich geschlossen sind und nur eine Notbetreuung angeboten wird, beschäftigt das Thema weiterhin. Denn nach dem Trägerwechsel des Kindergartens Zaubermühle in Lückenmühle in diesem Jahr, gibt es seit Monaten ein Problem bei der Vergabe von Kindergartenplätzen. Zwar stehen genügend zu Verfügung, aber viele Eltern bevorzugen eine bestimmte Einrichtung.

Der Kindergarten „Lichtblicke“ in Ruppersdorf erfreut sich großer Beliebtheit. Problem ist aber, dass die Einrichtung laut Bürgermeister Thomas Franke (CDU) bereits voll belegt ist. Viele Eltern haben mit Unverständnis auf die Absage reagiert. „Es werden Vorwürfe gegen den Bürgermeister und die Verwaltung gemacht, dass die Vergabe der Kindergartenplätze nach 'Gutsherrenart' erfolge“, so Thomas Franke.

Verbrannte Erde in Lückenmühle

Als einen der Gründe für das Verhalten einiger Eltern sieht der Remptendorfer Bürgrmeister den Trägerwechsel in Lückenmühle. Bis zu diesem Jahr wurde der Kindergarten „Zaubermühle“ durch die Volkssolidarität Oberland geleitet. Als jedoch der Pachtvertrag mit der Mutter-Kind-Kurklinik nicht verlängert wurde, sorgte das für viel böses Blut. „Die ehemalige Leiterin und die Erzieherinnen haben verbrannte Erde hinterlassen“, ist Thomas Franke der Meinung. Daher habe die neue Leitung des Kindergartens es nun schwer, das Vertrauen der Eltern zurückzugewinnen.

Remptendorf muss für die Kinder der Einwohner einen Kindergartenplatz vorhalten, dazu ist die Gemeinde gesetzlich verpflichtet. „Wie dieser Rechtsanspruch umgesetzt wird, ist unterschiedlich“, erklärt Thomas Franke. In Remptendorf gibt es drei Kindergärten: „Lichtblicke“ in Ruppersdorf und „Zwergenhaus“ in Remptendorf sind in kommunaler Trägerschaft, die „Zaubermühle“ in Lückenmühle wird von der Mutter-Kind-Kurklinik betrieben.

Insgesamt 152 Kindergartenplätze

Generell gilt, dass auch Kinder aus anderen Gemeinden aufgenommen werden können, wenn in der Kommune ausreichend Kindergartenplätze vorhanden sind. Ist das nicht der Fall und sind in der Gemeinde nicht ausreichend Plätze vorhanden, müssen Verträge mit benachbarten Gemeinden abgeschlossen werden, um den Rechtsanspruch zu erfüllen.

Remptendorf stellt insgesamt 152 Kindergartenplätze zur Verfügung, 30 Plätze in der „Zaubermühle“ in Lückenmühle, 62 im Kindergarten „Zwergenhaus“ in Remptendorf und 60 in dem Kindergarten „Lichtblicke“ in Ruppersdorf. Die letztere Einrichtung ist aber bereits voll belegt, während in Lückenmühle und Remptendorf noch Kinder aufgenommen werden können.

„Wir haben in der Vergangenheit stets versucht, den Wunschkindergarten der Eltern zu vermitteln, seit dem Trägerwechsel in der Lückenmühle ist uns das nicht mehr gelungen“, so Thomas Franke. Auch ein „Springen“ zwischen den Einrichtungen wurde im Sonderfall genehmigt, wenn das Platzangebot es hergab.

Änderung der Betriebserlaubnis nicht in Sicht

Wenn aber eine Einrichtung voll belegt ist, „kann ich mir weitere Plätze nicht aus den Rippen schneiden“, so Remptendorfs Bürgermeister. Der Kindergarten könnte zwar Kinder über dem genehmigten Platzangebot aufnehmen, aber das ist mit vielen Nachteilen verbunden, wie Thomas Franke darlegt. Diese Kinder seien nicht versichert, das notwendige Personal stehe nicht zur Verfügung, da das der Personalschlüssel nicht zulasse. Das Landratsamt würde in diesem Fall die Gemeinde dazu auffordern, die Kinder in Einrichtungen zu verteilen, in denen noch freie Plätze zur Verfügung stehen.

Eine Änderung der Betriebserlaubnis des Kindergartens könnte zwar das Platzangebot erhöhen. Dafür benötigt die Gemeinde das OK des Jugendamtes. „Das ist aber nicht so ohne weiteres möglich“, erklärt Thomas Franke. Denn in der Kommune sind ja eigentlich genügend Kindergartenplätze vorhanden.