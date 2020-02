AfD-Manöver stürzt rot-rot-grüne Regierung

FDP-Chef Thomas Kemmerich ist von seiner Partei und den Stimmen von CDU und AfD zum neuen Ministerpräsidenten im Thüringer Landtag gewählt worden. Die drei Landtagsabgeordneten des Saale-Orla-Kreises von CDU, AfD und Die Linke sind über das Ergebnis geteilter Meinung.

„Es war nicht das Ergebnis, was wir erwartet hatten“, sagt der CDU-Abgeordneter Christian Herrgott. Dennoch zeigt er sich mit der Wahl des Ministerpräsidenten zufrieden. „Die Fraktion stand dazu, was sie vorher angekündigt hatte. Wir haben uns in den ersten beiden Wahlgängen enthalten, weil wir weder für

Christian Herrgott, Mitglied des Thüringer Landtags für die CDU. Foto: Laurence Chaperon / OTZ

Bodo Ramelow noch für die AfD gestimmt haben und im dritten Wahlgang haben wir dem Kandidaten der bürgerlichen Mitte unsere Stimme gegeben.“ Dass die AfD keine einzige Stimme an ihren Kandidaten vergibt, sei eine Sache, welche die AfD mit sich selbst ausmachen müsse.

Dass hat die AfD offenbar bereits im Vorfeld getan, wie das AfD-Landtagsmitglied Uwe Thrum auf Anfrage der Redaktion mitteilt. „Wir haben Christoph Kindervater ins Rennen geschickt, der sich allen bürgerlichen Parteien angeboten hat. Letztendlich war es uns wichtig, ihn im dritten Wahlgang drin zu lassen, weil sonst wahrscheinlich Kemmerich nicht als Kandidat aufgesprungen wär.“ Es sei mit Christoph Kindervater abgesprochen gewesen, dass er im dritten Wahlgang keine Stimmen von der AfD erhalte. Hätte die AfD ihren Spitzenkandidaten Björn Höcke ins Rennen geschickt, hätte das Manöver nicht funktioniert, da Höcke nur die 22 Stimmen der AfD bekommen hätte, meinte Uwe Thrum. „Wir haben dazu beigetragen, dass es einen bürgerlich-konservativen Ministerpräsidenten gibt, wozu es ja auch eine Mehrheit hier im Landtag letztendlich gibt.“ Kemmerich schließe die AfD zwar im ersten Moment als Kooperationspartner aus, aber es werde letztendlich kein Weg an der AfD vorbeiführen. „Wir werden vom ehemaligen Störfaktor zur starken und geschlossenen Opposition und für die Entscheidungen im Land immer wichtiger“, sagt Thrum.

Uwe Thrum, AfD-Landtagsmitglied aus dem Oberland des Saale-Orla-Kreises. Foto: Anja Bergner

Der Linken-Landtagsabgeordnete Ralf Kalich sagt, er habe das Manöver der AfD im Vorfeld durchschaut und davor gewarnt. „Ich bin natürlich enttäuscht, es war ein abgekartetes Ding. Uns war klar, wie der dritte Wahlgang dann abläuft. Bestürzend ist für mich, dass man die Wahl annimmt, so offensichtlich mit Unterstützung der Höcke-Partei.“ Kalich habe geglaubt, dass es in der CDU mehr Leute mit einem demokratischen Rückgrat gebe, die sich dagegen stellen. „Offensichtlich waren es nur drei. Zwei haben für Bodo gestimmt und einer hat sich enthalten.“

Die FDP habe weder ein Regierungsprogramm noch genügend Landtagsmitglieder für eine Regierungsbildung. Kemmerich habe gesagt, die Brandmauern nach rechts und nach links würde er nicht einreißen, aber zwischen diesen Brandmauern gibt es keine Mehrheit im Landtag. CDU, FDP, Grüne und SPD haben zusammen keine Mehrheit. „An dem heutigen Tag hat nicht nur die Demokratie verloren in Deutschland, sondern auch die CDU in Thüringen hat jegliche Glaubwürdigkeit verloren“, schließt Ralf Kalich ab.