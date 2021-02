AfD-Werbeplakate im Stadtgebiet Schleiz zulässig

Die Stadt Schleiz hat die Zulässigkeit von AfD-Werbeplakaten im Schleizer Stadtgebiet intensiv geprüft und ist zu den Ergebnis gekommen, dass diese rechtmäßig aufgehangen wurden. Auch inhaltlich sei an den Plakaten nichts zu beanstanden. „Die Werbung der politischen Parteien auf öffentlichen Straßen dient der politischen Willensbildung des Volks, sie liegt als Erfüllung des Verfassungsauftrags des Artikels 21 des Grundgesetzes im öffentlichen Interesse und wird nicht behindert. Die von der AfD durchgeführte Sondernutzung zum Aufhängen der Plakate ist rechtmäßig“, erklärt Manuel Werk, kommissarischer Leiter des Schleizer Ordnungsamtes. Inhaltlich sei an den Plakaten der AfD auch nichts auszusetzen. Ein Aufruf zu zivilen Ungehorsam sei nicht zu erkennen. In einem solchen Fall hätte eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung vorliegen können, welches die Zulässigkeit zum Aufhängen der Plakate widersprechen hätte können. Die AfD hatte am Montag 40 Plakate in dafür vorgesehene Rahmen aufgehangen. Dafür hat sich die Partei die Sondernutzungssatzung der Stadt Schleiz zunutze gemacht. Diese besagt, dass eine Plakatierung, limitiert auf bis zu 50 Plakate, gegen eine Gebühr zulässig ist. Diese Plakate dürfen dann 14 Tage aufgehangen bleiben. Acht Wochen vor anstehenden Wahlen sei im Übrigen eine Plakatierung ohne Sondernutzungserlaubnis, ohne ein beziffertes Limit sowie gebührenfrei möglich.