Aktion gegen häusliche Gewalt im Saale-Orla-Kreis startet

Die Hemmschwelle ist hoch, die Scham ist groß. Wem häusliche Gewalt widerfährt, holt sich oft erst spät Hilfe. Betroffen sind junge Mütter und ihre Kinder, hochbetagte Senioren aber zunehmend auch Männer. Daher ist in dieser Woche die jährlich stattfindende Aktion gegen häusliche Gewalt im Landkreis Saale-Orla (SOK) gestartet.

Auch in den Sparkassenfilialen des Landkreises werden die Plakate aufgehängt. Foto: Conni Winkler

„Gerade in der dunklen Jahreszeit steigen die Fallzahlen. Die neuerlichen Kontaktverbote wegen Corona machen die Situation nicht besser“, sagt Nadine Hofmann, Gleichstellungsbeauftragte des Landratsamtes Saale-Orla-Kreis. Und weil das so ist, gebe es in diesem Jahr nicht nur eine Aktionswoche. Nein. „Wir haben den Zeitraum bis Ende März verlängert und unser Konzept geändert“, sagt die 45-Jährige. Der Anstieg der Fallzahlen von häuslicher Gewalt in den letzten zwei Wochen gebe ihr Recht.

Gewalt gegenüber Senioren nimmt zu

In diesem Jahr habe sie feststellen müssen, dass die Gewalt gegenüber Hochbetagten zunehme. „Meist geschieht das aufgrund einer Demenzerkrankung des Partners“, sagt Nadine Hofmann. Senioren in dieser Situation zu helfen, sei besonders schwierig. „Die meisten Hochbetagten wollen ihr gewohntes Umfeld nicht verlassen und haben einen gewissen Gleichmut gegenüber dem Tod. Dazu kommt ein altes Rollenmuster, zu dem es gehört, dass Frauen sich viel mehr gefallen lassen, als es heute üblich ist“, so erklärt es sich die Gleichstellungsbeauftragte. An ein positives Beispiel aus der letzten Zeit erinnere sie sich aber. Eine Seniorin habe sich nach intensiven Gesprächen dazu entschlossen, ihren gewalttätigen Mann zu verlassen. Ein Erfolg für Nadine Hofmann.

Die Gleichstellungsbeauftragte des Landratsamtes Saale-Orla-Kreis Nadine Hofmann ist für die Aktion gegen Häusliche Gewalt in dieser Woche viel unterwegs im Landkreis, wie sie sagt. Foto: Conni Winkler

„Aber das ist längst nicht immer so. Als Beratende muss ich es aushalten können, wenn Frauen beispielsweise aus wirtschaftlichen Zwängen oder der Kinder wegen zu ihrem gewalttätigen Ehemann zurückgehen“, erzählt Nadine Hofmann. Und weil ihr das Soziale im Blut liegt, ha be sie vor einigen Jahren in Eigeninitiative eine Coaching-Ausbildung für Psychologische Lebensberatung absolviert. „Das hat mir schon oft geholfen, schwierige Gespräche führen zu können.“ Als Gleichstellungsbeauftragte brauche man vor allem ein hohes Maß an Empathie, eine gesunde Menschenkenntnis und Lebenserfahrung. „Aber vor allem muss ich gut zuhören können.“ Insbesondere auf die Zwischentöne käme es an. Denn nicht alle Menschen könnten offen über ihre Gewalterfahrungen sprechen. „Diese Zwischentöne dienen mir als Anhaltspunkt, wo ich noch einmal genauer nachhaken muss“, sagt Nadine Hofmann. Dabei sei ein Höchstmaß an Sensibilität gefragt.

Gleichstellungsbeauftragte rechnet mit Anstieg von häuslicher Gewalt

„Weil häusliche Gewalt ein Tabu-Thema ist, scheuen viele die Kontaktaufnahme“, sagt die Gleichstellungsbeauftragte. Um Opfern oder Angehörigen das zu erleichtern, gebe es diese Aktion gegen häusliche Gewalt. Nur in diesem „verrückten Jahr“ sei eben alles anders, auch die Aktion. Gab es in den vergangenen Jahren Mitte November lediglich eine Aktionswoche, zu der Flyer verteilt oder Infostände im Landratsamt und in der Fußgängerzone aufgestellt wurden, so bleibt wegen der Kontakteinschränkungen nur die Möglichkeit, das Informationsmaterial so nahe wie möglich an den Bürger zu bringen, heißt es seitens des Landratsamtes. „Seit Dienstag liegen in Bäckereien, Fleischereien, Sparkassen, Supermärkten und Apotheken 4000 Flyer, 3000 Visitenkarten und Plakate aus. Eben dort, wohin die Menschen noch dürfen“, sagt Nadine Hofmann. Wenn auch die Fallzahlen von häuslicher Gewalt im Landkreis im letzten Jahr „nur im zweistelligen Bereich“ lagen, so rechnet die Gleichstellungsbeauftragte gerade wegen Corona mit einem Anstieg. Einer der schlimmsten Fälle, wie ihn Nadine Hofmann im vergangenen Jahr erleben musste, ging ihr sehr nahe. „Da wurde eine Frau im Beisein ihres Kindes von ihrem Partner so schwer verprügelt, dass diese später ihren Verletzungen erlag. So etwas will ich nicht noch mal erleben müssen.“

www.stärker-als-gewalt.de, Frauennotruf im SOK: 01745647019