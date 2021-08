Aktuell noch 360 Ausbildungsplätze im Saale-Orla-Kreis zu vergeben

Schleiz. Die Gewerkschaft IG Bau warnt vor Verschärfung des Fachkräftemangels im Saale-Orla-Kreis.

Das neue Ausbildungsjahr startet – doch viele Firmen suchen weiterhin Nachwuchs: Im Saale-Orla-Kreis sind von insgesamt rund 670 gemeldeten Ausbildungsstellen aktuell noch 360 Plätze zu vergeben. Das teilt die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt mit und beruft sich dabei auf Zahlen der Arbeitsagentur. Die IG Bau Ostthüringen warnt vor einer Verschärfung des Fachkräftemangels, sollte ein Großteil der Stellen unbesetzt bleiben – und ruft Berufsstarter dazu auf, sich insbesondere in der Baubranche umzusehen. Laut Arbeitsagentur sind bei Hoch- und Tiefbauunternehmen in Thüringen derzeit noch rund 210 Plätze frei. Das entspricht 49 Prozent aller gemeldeten Ausbildungsstellen. Jeder Azubi, der jetzt fehle, sei in drei Jahren eine dringend gebrauchte Fachkraft weniger, heißt es.

Allerdings müssten die Bau-Berufe nach der Lehre noch attraktiver werden, fordert die Gewerkschaft mit Blick auf die laufenden Tarifverhandlungen in der Branche.

Informationen rund um die Bau-Ausbildung und freie Plätze vor Ort gibt es online unter www.bau-stellen.de