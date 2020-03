Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Aktuelle Straßensperrungen in der Region

Auf folgenden Straßenabschnitten muss aktuell mit Behinderungen gerechnet werden:

Vom 2. bis 13. März sind in der Böttger Straße in Schleiz Bauarbeiten am Löschwasserbehälter geplant. Im Zuge dieser muss am 10. März von 8 bis 16 Uhr die Hofer Straße teilweise gesperrt werden. Der Verkehr wird mittels Lichtsignalanlage geleitet.

Vom 9. bis 11. März kommt es vereinzelt zu Verkehrsbehinderungen am Bahnübergang B 94 in Wüstendittersdorf wegen Gleisbauarbeiten. Die Durchfahrt ist gesichert.

Vom 9. bis 20. März ist die Saalburger Straße in Höhe Autobahnbrücke gesperrt. Der Grund sind Sanierungsarbeiten an der Brücke. Die Umfahrung erfolgt über die Bundesstraße 2.

Die Ludwig-Jahn-Straße ab Goethe-Straße bis zur Oschitzer Straße in Schleiz wird vom 2. März bis 16. Oktober 2020 voll gesperrt. Eine Umleitung für die Steubenstraße ist über die Oschitzer Straße ausgewiesen. Aufgrund der Baustelle wird die Bushaltestelle auf die andere Straßenseite verlegt. Erhöhte Vorsicht und gegenseitige Rücksichtnahme sind daher geboten.