All das Schöne um uns herum

Stephanie Rössel über ihre ersten Arbeitstage für die OTZ im Oberland.

Eineinhalb Wochen bin ich nun für Sie in der Region unterwegs, um vom tagesaktuellen Geschehen zu berichten oder das eine oder andere Thema aufzuspüren.

Ich muss schon schmunzeln, denn bei jedem Telefonat oder Termin kommt nach wenigen Sekunden der Satz: „Sie sind aber nicht von hier.“ Das stimmt ja auch. Das sächsische Vogtland ist meine Heimat. Mein Arbeitsweg nach Schleiz sind zwei Drittel Wald und ein Teil entlang der Rennstrecke. Zwei Dinge, die eng mit der Stadt verbunden sind und die ich hier sehr mag. Die Motorengeräusche von der Supermoto IDM vom vergangenen Wochenende habe ich noch immer im Ohr.

Und eins meiner ersten Themen für einen Artikel war der Wald. Zwar in dem Falle das Sterben der Fichten, aber ich habe mich gefreut, dass unsere Leserinnen und Leser an dem Thema interessiert waren. Etwa die Hälfte der Menschen, mit denen ich am Erscheinungstag gesprochen habe, sagte mir lachend: „Ach Frau Rössel, ich mag auch Bäume.“ Mein Satz in meinem ersten Kommentar, der offensichtlich gleich hängen geblieben ist.

In meinen vergangenen 15 Jahren bei der Tageszeitung, war es mir immer wichtig zu zeigen, dass auch noch viel Schönes und Positives um uns herum passiert. Wir müssen es nur wahrnehmen. Das versuche ich so beizubehalten. Dazu gehörte auch der Termin beim Vortrag von Jörg Wittig in dieser Woche. Pflanzliche Heilmittel war das Thema. Er hat vermutlich allen Gästen die Augen geöffnet und ein klein wenig daran erinnert, gut auf uns zu achten. Denken Sie immer daran!