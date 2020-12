Schleiz. Wolfgang Ebert dekoriert zur Freude der Nachbarschaft seit 20 Jahren einen Häuserblock in Schleiz zur Weihnachtszeit

Wer nach Einbruch der Dunkelheit mit dem Fahrzeug oder per pedes in einen Teil des Wohngebietes am Schleizer Windmühlenweg einbiegt, dem entlockt sich spontan ein „Wow“.