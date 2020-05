Alte Menschen in und um Gefell gut versorgt

„Einsamkeit ist für viele alt gewordene Menschen einfach das Schlimmste. Sie müssen schon geraume Zeit ihren Alltag allein verbringen, mancher ist von persönlichen Kontakten regelrecht abgeschnitten. Wir können gegensteuern und bieten Verhinderungspflege in der Häuslichkeit an“, sagte Ramona Kleinhenz, Leiterin der Tagespflege Gefell, jüngst.

Die Einrichtung ist auf Anordnung der Behörden weiterhin geschlossen. Die von dieser Arbeit freigestellten Pflege- und Betreuungskräfte unterstützen den ambulanten Pflegedienst der Diakonie-Sozialstation und sollen – sogar mit der Aufforderung der Krankenkassen – pflegebedürftige und andere Menschen zu Hause versorgen sowie die Familien entlasten. Alle Mitarbeitenden sind geschult, sie erfüllen zudem alle erforderlichen Hygienemaßnahmen, um die betagten Patienten und sich selbst zu schützen. Außerdem agiert die Tagespflege Gefell als Kontaktbüro für Hilfesuchende und ehrenamtliche Helfer. „Jeder, der sich gern ehrenamtlich für seine Mitmenschen engagieren möchte, kann sich bei uns melden. Gleichzeitig sind hilfebedürftige Personen eingeladen, sich mit uns in Verbindung zu setzen. Wir finden einen Weg ihnen zu helfen.“ Vormittags von 8 bis 10 Uhr sind Mitarbeitende in den Räumen der Tagespflege und ermöglichen alles, was unter den derzeitigen Gegebenheiten machbar ist. Sie können sich dort melden“, heißt es weiter.

Kontakt unter Tel.: (036649) 88360; mobil 0151/52664999