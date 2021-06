Am Freitag startet die neue Saison im Schleizer Freibad

Schleiz. Das Infektionsschutzkonzept der Stadtverwaltung Schleiz sieht vor, dass die Zahl der Gäste im Bad auf 600 pro Tag begrenzt wird, ebenso eine Maskenpflicht an Kasse, in Sanitäranlagen und am Kiosk.

Im Schleizer Freibad „Wisenta-Perle“ beginnt an diesem Freitag die neue Saison. „Die Schwimmmeister haben in den vergangenen Tagen trotz des ungewissen Eröffnungstermins das Bad fit für den Sommer gemacht“, teilte der für das Freibad zuständige städtische Stadtmarketing-Leiter Mirko Ellrich mit.

Mitarbeiter des Amtes für Wirtschaft und Stadtmarketing der Stadtverwaltung Schleiz haben ein Infektionsschutzkonzept erarbeitet, um die Sicherheit der Badegäste zu gewährleisten. Zur Vermeidung von zu großen Menschenansammlungen werde die Zahl der gleichzeitig anwesenden Badegäste auf 600 pro Tag begrenzt werden. Eingang und Ausgang sind voneinander getrennt und wurden durch Abstandsmarkierungen ergänzt. „Maskenpflicht besteht lediglich an der Kasse, in Sanitäranlagen und am Kiosk. Die allgemeinen Abstandsregelungen sind einzuhalten sowie auf Hinweisschilder und Durchsagen des Personals zu achten. Das Infektionsschutzkonzept sieht vor, die Freiheiten der Badegäste so wenig wie möglich einzuschränken, welche aber auch ein hohes Maß an Eigenverantwortung und gegenseitige Rücksicht voraussetzt“, so Mirko Ellrich. Er weist darauf hin, dass das Konzept je nach aktuell gültiger Thüringer Landesverordnung zum Infektionsschutz im Laufe der Saison angepasst werden müsse.

Höhe des Tageseintrittes im Schleizer Freibad bleibt gleich

Der Preis für die Tageskarte ist seit mittlerweile sechs Jahren unverändert, stellt der Amtsleiter fest. Die Tageskarte für einen Erwachsenen kostet 3,50 Euro. Der günstige Feierabendtarif ab 18.30 Uhr ist für zwei Euro zu haben. Kinder bezahlen zwei Euro beziehungsweise ab 18.30 Uhr nur noch einen Euro. Die Zehner-Karten aus 2020 sind für dieses Jahr übertragbar. Aufgrund der aktuellen Situation werde die Saisonkarte mit Hinweisen ausgegeben, falls das Bad wegen Corona kurzfristig geschlossen werden muss.

WLAN im Freibadgelände

Im gesamten Liegewiesenbereich und im Bereich des Kiosks gibt es freies WLAN. Ein leistungsstarker Breitbandanschluss soll auch bei einer höheren Gästezahl dafür sorgen, dass surfen für alle möglich ist. „Die Nutzung des kostenfreien WLAN ist einfach und unkompliziert: Das namentliche gekennzeichnete WiFi4EU-Netzwerk auswählen. Mit einem Klick die Auswahl bestätigen und schon kann kostenlos an den genannten Hotspots gesurft werden“, so Mirko Ellrich.

Seit vorigem Jahr gibt es mit Torsten Bächer vom Easybowl Schleiz einen neuen Pächter für die Bewirtschaftung mit Speisen und Getränken im Freibad. Der Kiosk wird in diesem Jahr wieder im westlichen Teil des Freibads aufgebaut und bietet so einen schönen Überblick über das Gelände. Der Kiosk öffnet ebenfalls ab Freitag. Alle Bade- und Sonnenfreunde können täglich von 10 bis 20 Uhr das Freibad „Wisenta-Perle“ besuchen.

Wie jedes Jahr endet die Badesaison, je nach Witterung, spätestens am 15. September. „Das Freibadteam hofft auf bestes Badewetter im Sommer und freut sich auf viele kleine und große Gäste im Freibad“, so Mirko Ellrich. Die aktuelle Wassertemperatur finden Interessenten im Internet unter www.schleiz.de.