Andreas Schirneck aus Gefell schreibt Anekdoten eines Musikerlebens auf

So ganz unbeleckt ist Andreas Schirneck in Sachen Schreiben nicht. Denn der Musiker aus Gefell schreibt schon seit Jahren eigene Songtexte für seine Musikprogramme. Aber Kurzgeschichten hat er noch nie verfasst. Sein erstes Buch „On the Road. Geschichten von unterwegs“ mit Anekdoten aus seinem Musikerleben ist am 5. November im Eigenverlag mit einer Erstauflage von 250 Stück erschienen.

„Ein ruheloser Mensch muss immer mal etwas Neues ausprobieren“, sagt der Musiker, der mit seiner Gitarre und unterschiedlichen Programmen durch die Lande tingelt. „Sprachaffin war ich bereits in meiner Schulzeit. Englisch, Deutsch und Literatur liefen gut. Mathe und Physik eher nicht so.“

Corona sei gerade recht gekommen. So habe er einmal Zeit gehabt, sich einem neuen Projekt zuzuwenden, das so schon eine Weile in seinen Gedanken geschlummert habe. „Manchmal fragen mich treue Fans nach Geschichten, die ich vor Jahren innerhalb eines Bühnenprogramms erzählt habe. Leider musste ich feststellen, dass ich mich nicht an jede Geschichte erinnere, von der ich mal erzählt habe.“ Daraus sei die Idee entstanden, diese Episoden zu Papier zu bringen. „Erinnerungsarbeit, wenn man so will“, sagt Andreas Schirneck.

Bruder liest Korrektur

Weil er einen „Profischreiber“ in der Familie hat, so betitelt er seinen Bruder Hubert Schirneck, habe er gleich einen guten Lektor an der Hand gehabt. „Mein Bruder schreibt Kinderbücher, Geschichten und Romane. Er hat mein Buch Korrektur gelesen.“ Aber bevor er überhaupt eine komplette Geschichtensammlung zusammenstellte, hat Andreas Schirneck eine der Geschichten einem befreundeten Autor geschickt und um seine ehrliche Meinung gebeten. „Udo Scheer hat mir die wertvollste Anregung für mein Buchprojekt gegeben. Er gab mir den Tipp, statt nur zu berichten, die Geschichten eher zu Anekdoten zu formen“, sagt der Musiker. Gesagt. Getan.

Der Flyer für die im nächsten Jahr geplante Lesereise zum Buch ist schon jetzt fertig. Foto: Conni Winkler

So sind 16 heitere Anekdoten entstanden, die stets pointiert Begebenheiten enthalten, wie sie nur das Leben selbst schreiben kann. „Die Geschichten sind zum Teil sehr skurril. Das kann man sich gar nicht ausdenken“, sagt Andreas Schirneck. Wie zum Beispiel die Anekdote, die von einer Kneipenwirtin erzählt, die sich von vermeintlichen Skinheads – Neonazis sind gemeint – in Bomberjacken und Springerstiefeln verprügeln und ausrauben ließ, um die Musikergage zu sparen. „Hinterher stellte sich heraus, dass es einigen meiner Musikerkollegen genauso ergangen war in diesem Etablissement. Also ein abgekartetes Spiel.“

Andreas Schirneck schüttelt noch heute den Kopf und kann inzwischen darüber lachen. Damals jedoch habe er sich vor allem um die Gesundheit der Frau gesorgt und überhaupt nicht an seine Gage gedacht.

Hobbykünstler illustriert die Geschichten

„Vor allem solche Begebenheiten finden sich im Buch, die schräg und erheiternd waren und die mir seit den frühen 80er Jahren im Gedächtnis hängengeblieben sind“, sagt der Musiker. Illustriert wurden die Geschichten von Uwe Reitzenstein, einem Hobbykünstler aus Glauchau. „Ich kenne Andreas und seine Musik schon seit vielen Jahren. Als er mich schließlich angesprochen hat, ob ich ein paar Zeichnungen zu seinen Geschichten anfertigen will, habe ich sofort zugesagt“, erzählt der Hobbykünstler.

Am besten finde er die Geschichte von dem kleinen Kölner Jungen, der sich ein Lied von Klaus Renft gewünscht habe. Ein DDR-Lied, dass dieser habe gar nicht kennen können. Ihm als ausgesprochenem Renft-Fan sei das Herz bei dieser Geschichte aufgegangen. „Wenn ein Text gut ist, dann entstehen die Bilder dazu von alleine vor meinem inneren Auge“, sagt Uwe Reitzenstein. Auch bei Andreas Schirnecks Texten sei das so gewesen.

„Die Rückmeldungen zu meinen Geschichten sind positiv“, sagt der Musiker. Einige würden sich sogar schon eine Fortsetzung wünschen. „Das habe ich bis jetzt nicht vor.“ Aber wer wisse das schon. Über seinen Online-Shop hat Andreas Schirneck bereits in der ersten Woche etliche Exemplare des Buches verkaufen können.

Nächstes Jahr will der Musiker mit seinem Programm zum Buch auf Tour gehen. „Wenn Corona hoffentlich vorbei ist“, wie er sagt. Diese musikalischen Lesungen werden vor allem in Bibliotheken und Buchhandlungen stattfinden. „Mal sehen, ob das Virus mich lässt.“