Angehende Feuerwehrleute üben den Löschangriff in Schleiz

Bei dem zweiten praktischen Ausbildungswochenende für angehende Feuerwehrleute ging es für die 15-köpfige Lehrgangsgruppe zum Maifeuerplatz an die Wisenta in Schleiz.

Was die künftigen Einsatzkräfte in den vorhergegangen Wochen aus der Theorie lernten, sollte in die Tat umgesetzt werden: Die Vorbereitung eines Löschangriffes auf ein fiktives Ziel. Eine kleine Teilübung in der Praxis hatte die Gruppe dazu bereits absolviert, indem sie die Saugschläuche, die der Wasserentnahme aus einem Reservoir dienen, zuerst zusammen und dann auseinander kuppelte.

Nach einer kurzen theoretischen Einweisung zur Übung fuhren die Lehrgangsteilnehmer mit Ausbilder Sebastian Dörr und Maschinist René Grimm im Einsatzleitwagen und Löschgruppenfahrzeug 16-TS. Die Zahl 16 steht dabei für die Nennförderleistung der am Fahrzeug fest montierten Feuerlöschkreiselpumpe, die 1600 Liter Wasser pro Minute fördern kann, das Buchstabenkürzel TS steht für die transportable, im Heck untergebrachte Tragkraftspritze.

Maschinist René Grimm kuppelt mit Hilfe von Medina Nukovic den Saugschlauch an die Tragkraftspritze. Foto: Oliver Nowak

Klar definierte Aufgaben in der Löschgruppe

Am Maifeuerplatz angekommen wurde aus der Gruppe der Lehrgangsteilnehmer eine Löschgruppe gebildet. Diese setzt sich aus neun Einsatzkräften zusammen, an deren Spitze der Gruppenführer – in diesem Szenario jeweils Sebastian Dörr – steht. Als Maschinist fungierte bei allen Übungsabläufen René Grimm.

Dann wurden die Gruppenmitglieder zu Melder, Angriffstruppführer und Angriffstruppmann, Wassertruppführer und Wassertruppmann sowie Schlauchtruppführer und Schlauchtruppmann bestimmt. Jeder einzelne hat in der Löschgruppe klar definierte Aufgaben und Arbeiten zu erledigen. Nach der Einteilung nahm die Löschgruppe hinter dem Einsatzfahrzeug Aufstellung in Formation, damit der Gruppenführer den Gesamteinsatzbefehl erteilen kann.

Gemeinsam trugen daraufhin Wasser- und Schlauchtrupp die Tragkraftspritze vom Einsatzfahrzeug zum Maschinisten in die Nähe des Wisenta-Ufers. Dann wurden von beiden Trupps die fünf großen Saugschlauch-Stücke samt Saugkorb vom Fahrzeug geholt und hintereinander auf den Boden gelegt. Beide Trupps kuppelten im Anschluss die Saugschläuche aneinander. Nachdem der Maschinist den Saugschlauch an seine Pumpe gekuppelt hatte, wurde der Saugkorb des Saugschlauches in die Wisenta geschoben.

Der Schlauchtrupp roll seinen C-Schlauch von der Haspel ab. Foto: Oliver Nowak

Wiederholung von Befehlen für Verständnis

Derweil hatte sich der Angriffstrupp bereits in Stellung für den Löschangriff gebracht. Der Angriffstruppmann trägt dafür das C-Strahlrohr bei sich, der Angriffstruppführer eine Handlampe. Auf dem Weg dorthin platzierte der Angriffstrupp den Verteiler, durch den das Löschwasser, dass durch einen B-Schlauch zum Verteiler gepumpt wird, auf bis zu drei C-Schläuche verteilt werden kann. Angriffs-, Wasser- und Schlauchtrupp stellen sich nach dem Erledigen ihrer ersten Aufgaben am Verteiler auf und melden sich bereit, um ihre neuen Befehle zu erhalten.

„Angriffstrupp zur Brandbekämpfung mit C-Strahlrohr zum linken Baum auf direktem Weg vor“, befahl Gruppenführer Sebastian Dörr. Der angesprochene Angriffstruppführer wiederholte die Worte so gut es ging. Durch die Wiederholung des Befehls vom Angesprochenen soll gesichert werden, dass der Befehl verstanden wurde. Wasser- und Schlauchtrupp sollen zudem jeweils von zwei weiteren Standorten aus einen Löschangriff starten.

Wasser marsch-Befehl von Melder und Schlauchtruppführer

Der Wassertrupp verlegt im Anschluss einen B-Schlauch von der Pumpe zum Verteiler, währenddessen der Schlauchtrupp eine C-Schlauch-Haspel vom Einsatzfahrzeug holt und damit zum Angriffstrupp geht. Das Schlauchende des C-Schlauches wird vom Angriffstrupp an die Spritze gekuppelt, der Befehl „Wasser marsch“ zum Schlauchtruppführer gegeben. Daraufhin geht der Schlauchtrupp mit seiner Spindel zurück zum Verteiler, kuppelt die benötigten Schlauchteile an und dreht das Ventil für den Angriffstrupp am Verteiler voll auf.

Nach dem gleichen Prinzip stellt der Schlauchtrupp auch das Löschwasser für den Wassertrupp bereit, der sich an einer anderen Position postiert hat. Zu guter Letzt verlegt sich der Schlauchtrupp selbst seinen C-Schlauch vom Verteiler aus zu dem Standort, wo er seinen Löschangriff starten soll. Der Melder, der am Verteiler bereit steht, führt den Befehl „Wasser marsch“ aus, sobald der Schlauchtruppführer diesen erteilt.

Der Angriffstrupp spritzt mit einem C-Strahlrohr. Foto: Oliver Nowak

Gleich mehrfach wurde diese Übung von allen Teilnehmern in unterschiedlichen Rollen geprobt.