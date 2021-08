Angenehme Temperaturen und erholsame Klänge in Schleiz

Schleiz. Samstagskonzert in der Bergkirche als Auftakt zur Bachwoche.

Während Sigrun Hahn von der Evangelischen Kirchgemeinde die Schleizer Bergkirche auf das traditionelle Orgelkonzert am Samstagnachmittag vorbereitete, strebten einige Besucher schon vorzeitig in das Gotteshaus, um die angenehm niedrigen Temperaturen zu genießen.

Schwitzend aufgrund der hohen Außentemperaturen betrat Kantor Maxim Burtsev aus Saalburg die Orgelempore. Da Kantor Klaus Rilke, der sonst zu dieser Zeit die Königin der Instrumente zum Klingen bringt, in Urlaub ist, helfen Organisten aus der nahen Umgebung aus. Die Tradition soll nicht unterbrochen werden, versicherte Sigrun Hahn, die unter anderem auch als Bergkirchenführerin fungiert. Kräftig griff der Organist zu Beginn der Orgelandacht in die Tasten. Als Auftakt erklang das „Praeambulum pedaliter“ von Patrus Hasse. Es folgte ein leises zurückhaltendes Musikstück von Dietrich Buxtehude. In „Christ, der du bist der helle Tag“ von Johann Sebastian Bach kam der überzeugte Glaube des Komponisten zum Ausdruck. Weitere Kompositionen von Ludwig Krebs sowie von Johann Sebastian Bach brachte der Organist zu Gehör. Damit lotete er einige der vielseitigen Möglichkeiten der Orgel aus. Der Beifall des kleinen aufmerksamen Publikums war Maxim Burtsev sicher. Mit der Zugabe, harmonisch weiche Klänge in einem Musikstück von Bach, machte er den Orgelfreunden ein besonderes Geschenk, das zu tiefer Ruhe und Besinnung beitrug. Von Sigrun Hahn erfuhr man etwas über die Entstehung der kleinen in der Regel halbstündigen Konzerte. „Die Idee stammt von Kantor Klaus Guericke“, sagte sie. Er habe in den 1970er Jahren bemerkt, dass an den Samstagnachmittagen immer viele Menschen auf dem Friedhof unterwegs sind, um sich um die Gräber ihrer Angehörigen zu kümmern. „Denen könnten wir doch in unserer Kirche etwas anbieten“, habe er damals gesagt. So sei diese Tradition entstanden.