Mitglieder des Landesangelverbandes Thüringen (LAVT) haben sich auch in diesem Jahr an der Rettungsaktion für Muscheln im Bleilochstausee beteiligt. Wie jetzt mitgeteilt worden ist, seien mehrere Mitglieder des Verbandes über Wochen damit beschäftigt gewesen, möglichst viele Muscheln ins tiefere Wasser umzusetzen.

Die Situation kannten die Angler bestens aus dem Jahre 2018. Schon damals war der Pegel für anstehende Baumaßnahmen an der Staumauer massiv gesenkt worden. Das hatte zur Folge, dass Tausende von streng geschützten Muschelarten plötzlich im Trockenen lagen. Das Szenario wiederholte sich nun im Herbst 2020. „Der LAVT hat mit vielen fleißigen Helfern aus seinen Vereinen, mit seinen Fischereiaufsehern sowie hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern über 32.000 Muscheln geborgen und in tieferes Wasser umgesetzt“, heißt es in einer Mitteilung, „dafür ein herzliches Dankeschön. Großer Dank auch an die Bewohner der Bungalowsiedlung in Gräfenwarth, welche sich ebenfalls an den Rettungsaktionen beteiligten.“

Die Helfer standen bei der Muschelrettung oft tief im Schlick. Foto: Ilona Grüner / Landesangelverband Thüringen

Alles selbst finanziert

Erwähnt wird, dass der LAVT als Pächter des Gewässers und seine Mitglieder derartige Rettungsaktionen selbst finanzieren, „ganz ohne Fördermittel, Steuergelder oder Spenden“. Durch den LAVT und dessen hauptamtliche Mitarbeiter seien schon Wochen zuvor die erforderlichen Einsätze geplant und koordiniert worden. „Ich möchte nicht unerwähnt lassen, dass der LAVT die ganze Zeit auch für die Verpflegung, die technische Ausrüstung sowie für die notwendigen Versicherungen, wie zum Beispiel die Unfallversicherung, gesorgt hat“, erklärt Ilona Grüner, „ich persönlich habe es nur selten erlebt, dass die, welche für sich das Thema Umwelt- und Naturschutz reklamieren, entsprechende Maßnahmen und Projekte vollständig mit ihrem privaten Geld finanzieren. Wir Anglerinnen und Angler tun dies regelmäßig und nicht nur bei der erfolgreichen Muschelrettung an der Bleilochtalsperre.“