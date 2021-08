Antworten per Fernbedienung in Schleiz

Schleiz. In der Begegnungsstätte der Volkssolidarität in Schleiz gab es am Donnerstag ein nicht alltägliches Programm.

In der Begegnungsstätte der Volkssolidarität Oberland in Schleiz gab es am Donnerstagnachmittag ein nicht ganz so alltägliches Programm: ein Europa-Quiz mit vielen kleinen Preisen.

„Wir haben vom Land Thüringen den Auftrag bekommen, sechs Veranstaltungen zum Thema Europa in diesem Jahr zu machen und sind aufgrund der guten Erfahrungen mit der Volkssolidarität nach Schleiz gekommen“, sagt Jan Kraus, Referent des Berliner Vereins Bürger Europas. Er hatte das für Menschen aller Bildungsschichten und jedes Alters geeignete Europa-Quiz mitgebracht. Dabei stellte er jeweils immer eine Frage, die mit einem digitalen Projektor an die Wand des Begegnungsstättensaals geworfen wurde, die drei Antwortmöglichkeiten enthielt. Die Teilnehmer des Quiz konnten dann per Fernbedienung eine der Antwortmöglichkeiten wählen. Die Abgabe der Antworten per Fernbedienung erfolgte anonym, sodass niemand bei einer falschen Antwort bloßgestellt wurde. Nur die erste richtige Antwort wurde entsprechend der Kennnummer der Fernbedienung registriert und dem Beantwortenden ein kleiner Preis überreicht. Zur Abgabe der Antwort hatten die Teilnehmer zehn Sekunden Zeit. Die kleinen Preise, zumeist Becher, Bücher oder auch etwas Schmackhaftes, waren passend zum Fragethema ausgewählt.

So erhielt zum Beispiel Ella Schmidt aus Schleiz ein Glas Spreewald-Gurken, weil sie als erste ein Thüringer Lebensmittel mit geschützter geografischer Angabe – die Thüringer Leberwurst – benennen konnte. Insgesamt kamen acht Senioren zu dieser spielerisch schönen Wissensvermittlung über das Thema Europa.