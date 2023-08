App kann Leitstelle Standort auf dem SMS-Gelände verraten

Saalburg. Diese Sicherheitshinweise sollten beachtet werden.

Während das Landratsamt auf Gefahrenprävention beim SMS-Festival setzt, gibt die Rettungsleitstelle Tipps, wie der Standort eines Notfalls schnellstmöglich erfasst werden kann.

Die auch für das SMS-Festival zuständige zentrale Leitstelle in Gera informiert Festivalbesucher, wie sie sich in Notfällen verhalten sollen. Neben den Hinweisen auf die allgemeinen Notrufnummern 110 für polizeiliche Angelegenheiten wie Diebstahl oder Sachbeschädigung sowie die 112 für Feuer, Unfälle oder medizinische Notfälle gibt die Leitstelle in einem Beitrag auf dem sozialen Netzwerk Facebook vor allem Hinweise, wie der Einsatzort für den Disponenten der Leitstelle am einfachsten zu lokalisieren ist. So soll zum Beispiel die Nummer des Lichtmastes durchgegeben werden sowie markante Objekte wie etwa die nächste Bühne. Ebenfalls sollte der Notrufende wissen, auf welchem Zeltplatz er sich zum Beispiel befindet sowie den jeweiligen Abschnitt beziehungsweise Straßennamen des Campingplatzes. Ebenso empfiehlt die Leitstelle die App „What3Words“. Bei dieser App wird der Standort auf drei Metern Genauigkeit in drei Wörter übersetzt, welche der Leitstelle den Standort verrät.

Das Landratsamt des Saale-Orla-Kreises bietet den Festivalbesuchern am Abreisetag, Sonntag, in der Zeit von 8 Uhr bis 16 Uhr die Möglichkeit, kostenfrei und anonym Alkohol- und Drogenschnelltests zu machen. Zudem weißt das Landratsamt unter anderem auf Promillegrenzen hin. Damit soll eine sichere Heimreise ermöglicht werden. Die Test können auf dem Gelände der Polizeiwache am Wettera Weg gemacht werden. Die Mitarbeiter des Landratsamtes führen die Tests durch und beraten auf Wunsch bei sozialen Problemen und vermitteln zu Hilfsinstitutionen.