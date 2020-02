Arbeitseinsatz nach Hausfriedensbruch in Schleiz

Ein Lausbubenstreich war es nicht, den sich da drei Jungs aus Schleiz erlaubt hatten. Das dürfte ihnen bewusst geworden sein, als sie nun zu dritt auf der Anklagebank im Amtsgericht in Bad Lobenstein saßen. Hausfriedensbruch in Tateinheit mit Sachbeschädigung und Diebstahl lautete der Tatvorwurf.

Das ehemalige Verwaltungsgebäude des Kraftverkehrsbetriebes in der Oschitzer Straße in Schleiz hatte deren Neugier geweckt. Seit langem steht das Haus leer. Mit einem Stein ist die Scheibe eines Fensters eingeschlagen worden, dann stiegen die drei Freunde in einer Juni-Nacht vorigen Jahres ein, um darin Bilder zu machen, so ihre Erklärung. Dabei fiel ihnen ein Feuerlöscher in die Hand, der komplett entleert worden ist. Ein paar Mineralsteine, die auf einem Tisch lagen, sind eingesteckt worden.

„Das mit der Scheibe war ich“, gestand gleich einer der Angeklagten. Ein anderer räumte sofort ein, den Feuerlöscher versprüht zu haben. Die Tat habe ihnen längst leidgetan und man habe sich entschuldigen wollen, aber nicht gewusst, wer eigentlich der rechtmäßige Eigentümer ist. Das ist derzeit die Kreissparkasse, die gerade einen Interessenten für den Erwerb dieser Immobilie gefunden hat. „Das Haus soll dieses Jahr verkauft werden“, berichtete ein Sparkassen-Mitarbeiter im Zeugenstand. Er bestätigte, dass sich im Objekt „allerhand Müll“ befinde, trotzdem die Verschlusssicherheit jederzeit bestand. Die Außenanlagen würden zudem regelmäßig gepflegt.

Der Verkaufswert sei durch die Tat der drei Angeklagten nicht vermindert worden, stellte der Sparkassen-Mitarbeiter fest. So fiel es allen Seiten leicht, eine salomonische Lösung zu finden. Das Verfahren wird eingestellt und jeder der drei Angeklagten leistet einen Arbeitseinsatz von jeweils 30 Stunden. Und zwar ganz konkret bei der Beräumung dieses Gebäudes. Die Jugendgerichtshilfe wird die nötigen Kontakte herstellen und die Erfüllung der Auflage kontrollieren. Bis Ende Mai könnte damit die gesamte Angelegenheit aus der Welt geschafft werden.