Pößneck. Ein Firmenlauf durch Pößneck steigt am 12. April. Schafft es Bürgermeister Michael Modde, 700 Starter zu mobilisieren?

Bereits seit vergangenem Monat ist die Anmeldung zum zweiten „Business Night Run“ der Volksbank Vogtland-Saale-Orla eG über die Webseite www.volksbank-laufen.de geöffnet. „Alle regionalen Firmen können sich zum Nachtlauf durch die Stadt Pößneck am 12. April 2024 anmelden“, heißt es in einer Mitteilung der Bank. Die Stadt Pößneck feiert in diesem Jahr 700 Jahre Stadtrecht, daher habe sich das Organisationsteam rund um den „Business Night Run“ eine besondere Aktion einfallen lassen.