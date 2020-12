Seniorenzentrum im Saale-Orla-Kreis von Corona stark betroffen - Arzt spendet Schutzkleidung

Ebersdorf Das vom Infektionsgeschehen stark betroffene Seniorenzentrum Emmaus in Ebersdorf (Saale-Orla-Kreis) wurde mit 50 Overalls für das Personal unterstützt, organisiert vom Arzt Allam Hanna.

Das Seniorenzentrum Emmaus in Ebersdorf gehört aktuell zu den besonders stark vom Infektionsgeschehen betroffenen Diakonie-Einrichtungen. Schon vor Tagen erging ein öffentlicher Hilferuf um personelle Unterstützung sowohl im Pflegebereich, als auch zur Entlastung der Arbeitskräfte im Bereich der Versorgung und der Reinigung.

50 Overalls als Vollschutz für das Personal

Jetzt wurde dem Emmaus frische Dienstkleidung für die Pflegekräfte übergeben, organisiert durch eine Spende des Arztes Allam Hanna. Nach dem Schleizer Krankenhaus, dem der Mediziner bereits ebenfalls eine derartige Spende zukommen lassen hatte, besuchte Hanna, der zurzeit auch amtierender Bürgermeister in Saalburg-Ebersdorf ist, am Dienstag das Emmaus und übergab 50 Overalls. "Diese können als Vollschutz für das bei der Pflege von positiv auf Corona getestete Bewohner beschäftigte Personal verwendet werden", teilte der Chirurg dazu mit.

"Ich weiß um die schlimme Situation im Haus und habe gefragt, wie ich helfen kann", sagte Hanna bei der Übergabe der Overalls. "Die größte Unterstützung wäre natürlich Personal", machte der Mediziner deutlich, "doch das kann ich nicht leisten." Weil auch Schutzkleidung genannt worden war bei der Anfrage, wie man helfen könne, habe Hanna diese gerne bestellt. "Ich fühlte mich verpflichtet, etwas zu organisieren."

Keine Infektionen bei der ersten Corona-Welle

Mit dem Emmaus stehe Hanna im ständigen Kontakt und er sei froh gewesen, dass die erste Corona-Welle noch ohne Infektionen an dem Haus vorbeigegangen war. Die schlimme Entwicklung der vergangenen Wochen mache ihn um so betroffener . "Viele der Bewohner kenne ich persönlich."

Alice Neumeister, stellvertretende Pflegedienstleiterin im Haus Emmaus, nahm gemeinsam mit der Einrichtungsleiterin Anja Küfner dankend die Overalls entgegen. „Jede Hilfe, jedes Wort des Zuspruchs sind willkommen", sagte sie, "wir zehren davon und geben dies an die Mitarbeitenden weiter.“