Schleiz. Erneut Feuer in Küche der Gemeinschaftsunterkunft in Schleiz. Aus einer Pfanne sollen zwei Meter hohe Flammen geschlagen sein

Junge Frau bei Brand in Schleiz verletzt

Bei einem Brand am Mittwochabend in der Gemeinschaftsunterkunft in Schleiz ist eine junge Frau verletzt worden. Die herbeigeeilt Freiwillige Feuerwehr Schleiz alarmierte deshalb während der Lageerkundung den Rettungsdienst.