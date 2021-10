Audi-Fahrer baut in Schleiz bei Flucht vor Polizei Unfall

Schleiz. Die Polizei sucht jetzt Autofahrer, die der Mann gefährdet hat. Außerdem gab es einen Unfall in Neustadt.

Bereits am 8. Oktober gegen 12.20 Uhr fuhr ein 36-Jähriger mit seinem Audi A4 auf der Bundesstraße 2 bei Heinrichsruh in Schleiz. Auf Höhe des Kreisverkehrs gab der Fahrer jedoch Gas, als er nach Polizeiangaben einen Streifenwagen erblickte.

Er raste mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Schleiz und überholte auf Höhe der "Querspange" mehrere Fahrzeuge, dessen Fahrer er dadurch möglicherweise gefährdete. Die Beamten nahmen die Verfolgung des Audi auf.

OTZ-Newsletter für den Saale-Orla-Kreis Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehrere Autos bei Flucht überholt

In einer langen Linkskurve kam dieser plötzlich ins Schleudern und entgegen der ursprünglichen Fahrtrichtung neben der Fahrbahn zum Stehen. Der Audi wurde dabei beschädigt. Die Beamten kontrollierten den Fahrer, bei dem ein freiwilliger Drogenvortest positiv verlief. Im Fahrzeug befanden sich Drogenutensilien, welche die Beamten beschlagnahmten. Der Führerschein war ebenfalls erst einmal weg. Im Krankenhaus erfolgte eine Blutentnahme.

Fahrer, die der Audi-Fahrer aufgrund seines Fahrverhaltens oder während des Unfallgeschehens gefährdete, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schleiz unter der Telefonnummer 03663 431-0 zu melden.

Kurve zu eng genommen

Eine 51-Jährige war mit ihrem VW auf der Karl-Liebknecht-Straße in Neustadt an der Orla unterwegs und wollte nach links in die Straße "An den Bürgerwiesen" abbiegen. Dabei fuhr sie die Linkskurve in zu engem Bogen und kollidierte mit einem stehenden 69-jährigen Radfahrer. Dieser wurde leicht verletzt und mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus Pößneck transportiert.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen

Serien-Einbrüche in Schleizer Kleingartenanlage