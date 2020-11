Pößnecker Schüler auf den Spuren der Verfolgten

In Pößneck haben am Samstagabend rund 20 Menschen der Verfolgung der Juden in ihrer Stadt gedacht und dabei an den ehemaligen Wohn- und Geschäftshäusern der Verfolgten an deren Geschichte erinnert. Initiiert wurde Veranstaltung als Stolperstein-Mahngang im Rahmen einer Kundgebung vom Kreisverbandsvorsitzenden der Linken, Philipp Gliesing. Die bronzenen Stolpersteine sind vom Künstler Gunter Demnig handgefertigt und erinnern an die Verfolgten der Nazis. Drei Schülerinnen, welche sich im Rahmen ihrer Seminarfacharbeit mit den Stolpersteinen in Pößneck befassen, erzählten die Geschichten zu den Verfolgten.

Philipp Gliesing beim Auftakt zum Stolperstein-Mahngang. Foto: Oliver Nowak

„Leider gibt es heutzutage immer wieder NS-Vergleiche, dass wir in einer Diktatur leben würden. Dass das nicht so ist, werde ich anhand der Judenverfolgung aufzeigen“, sagte Gliesing zum Auftakt der Veranstaltung vor dem „Kaufhaus Binder“. Anhand der Gesetze und Maßnahmen der Nazis zur systematischen Verfolgung der Juden zeigte der Linken-Vorsitzende des Landkreises auf, mit welcher Grausamkeit eine wahre Diktatur aufwartet. „Die Nazis haben aus einer Religionsgemeinschaft eine Rasse konstruiert“, brachte es Gliesing auf den Punkt. Exemplarisch an dem Schicksal von Willy Hahn und Hilde Hahn – eine geborene Heineman – aus Pößneck machte er deutlich, wie umfassend die Nazis ihren Rassegedanken verfolgten. Da Willy Hahn Jude war, wurde die Ehe annulliert. In Pößneck habe es in der Zeit Nazideutschlands eine jüdische Glaubensgemeinschaft gegeben. Vermutlich hatte diese auch einen Gebetsraum im „Binder Kaufhaus“.

Die Schülerinnen Lea Löser, Tanja Leinhos und Karline Liebold vom Pößnecker Gymnasium stellten darauf das Schicksal der Familie Binder und ihre in den Anfängen steckende Seminarfacharbeit vor. Im Rahmen der Seminarfacharbeit gehöre der Stolperstein Mahngang zum Eigenanteil, zudem wollen die Schülerinnen Interviews mit den Stolperstein-Paten führen, erzählte Lea Löser. „Wir vergleichen auch die Wahrnehmung der Stolpersteine in Pößneck und Saalfeld“, erzählte Tanja Leinhos gegenüber dieser Zeitung und Karline Liebold ergänzte: „Wir wollen herausfinden, ob die Menschen die Stolpersteine befürworten oder ablehnen.“

In ihrem anschließenden Vortrag über die Familie Binder widmeten sie sich vor allem David Binder, der 1906 nach Pößneck gekommen war und das Kaufhaus gründete. 1908 heiratete David Binder Hedwig Ullmann, die aus einer jüdischen Handelsfamilie stammte. Das Paar bekam in den 1920er Jahren einen Sohn und eine Tochter. David Binder war zudem Vorsitzender der jüdischen Gemeinde in Pößneck, die 16 Mitglieder zählte. Binders galten als beliebt bei den Mitarbeitern. Doch in der Zeit des Nationalsozialismus wurde zum Boykott des Kaufhauses aufgerufen. 1936 emigrierte Hedwig Binder nach England und kam erst zurück, als ihr Mann und ihr Sohn sowie sechs weitere Männer im Zusammenhang mit den Novemberpogromen von 1938 in das Konzentrationslager Buchenwald gebracht wurden, am 27. November wurde er wieder entlassen. David Binder soll in den Pogromnächten in Pößneck auch einen Herzinfarkt bekommen haben. Im Dezember 1938 musste das Kaufhaus dann geschlossen werden. David Binder starb einen Monat später an einem Schlaganfall. Hedwig Binder wurde am 10. Mai 1942 ins Vernichtungslager Belzec deportiert. Dort verlor sich ihre Spur, 1950 wurde sie für tot erklärt.

Die Gruppe der Stolperstein-Mahngänger suchte innerhalb von zwei Stunden die Wohn- und Geschäftshäuser der Verfolgten auf, um an die Novemberpogrome zu erinnern. „Ich finde es toll, dass sich junge Menschen im Rahmen ihrer Seminarfacharbeit mit dem Thema der Judenverfolgung in Pößneck auseinandersetzen. Ich selbst habe großes Interesse an der Geschichte Pößnecks“, sagte Andreas Pechtel, ein Lehrer des Pößnecker Gymnasiums, der den Stolperstein-Mahngang begleitete.