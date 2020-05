Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Auf der Schleizer Liegewiese im Internet surfen

Wer in Schleiz unterwegs ist, darf sich jetzt – wie in der Berichterstattung zur jüngsten Stadtratssitzung erwähnt – über kostenlose Internet-Zugänge freuen: Drei neue WLAN-Hotspots gibt es.

Die Initiative WiFi4EU ermöglicht die Förderung von kostenlosen WLAN-Zugängen in der EU. Das Amt für Wirtschaft/Stadtmarketing im Rathaus hat sich für die Unterstützung beim ersten Aufruf beworben und einen WiFi4EU-Gutschein erhalten. Die Hotspots befinden sich im Rathaus, in der Stadtinformation und im Freibad. Im Laufe des Frühjahrs hat die TC-media Service GmbH das Projekt realisiert. Die Stadtverwaltung beteiligte sich im geringen Umfang mit einer Ertüchtigung der Breitbandanschlüsse in den Außenstellen.

„Besonders wichtig ist das neue WLAN für das Freibad, da im gesamten Liegewiesenbereich nun ein leistungsstarkes Breitbandnetz aufgespannt ist. Damit soll vor allem die jüngere Zielgruppe angesprochen werden, welche gerne im Freibad auf der Liegewiese im Internet surfen will. In allen drei Einrichtungen wurden insgesamt 14 Zugangspunkte installiert“, so Amtsleiter Mirko Ellrich.

Die Nutzung des kostenfreien WLAN ist einfach und unkompliziert: Das namentliche gekennzeichnete WIFI4EU-Netzwerk auswählen. Mit einem Klick die Auswahl bestätigen und schon kann an den Hotspots gesurft werden.