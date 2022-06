Auf der Stelzener Bach-Wiese erblüht Musik

Stelzen. Noch bis 3. Juli: Johann Sebastian Bach nonstop in Stelzen

Die Bachwiese in Stelzen im Vogtland ist wieder geöffnet. Hinter der Kirche kann man hier der Musik von Johann Sebastian Bach lauschen. Initiator ist der Verein Stelzenfestspiele bei Reuth.

Sämtliche Kompositionen Bachs erklingen nonstop aus den in Bäumen versteckten Lautsprechern: 170 Stunden insgesamt bis zum kommenden Sonntag, 3. Juli. Hier auf der kleinen Anhöhe mit betörendem Blick ins Land, zwischen Himmel und Erde, scheinen die Klänge des großen Thüringer Meisters besonders schön zur Geltung zu kommen. Wer es vermag, innezuhalten und zu genießen, sich von den Tönen davon tragen zu lassen, der kann Bachs geniale Musik fühlen.

Jedes Jahr gibt es die Bach-Wiese für Gäste, die mit Decken, Thermoskanne und Picknickkorb anreisen. Mit dem Fahrrad, Auto oder per Pedes. Mit der Familie, dem Sportverein oder Freunden. Ob in aller Frühe (wo man meist allein sein kann), in der Mittagspause oder in der Abenddämmerung. Ob auf gelben Stühlen sitzend oder auf der Decke unter freiem Himmel liegend. Jeder findet seinen Platz.

Der genaue Zeitplan, wann welche Komposition erklingt, hängt vor Ort aus. Am Donnerstag, um 21.46 Uhr ist die Kantate „Schwingt freudig euch empor“ an der Reihe, am Samstag, um 4.57 Uhr die Kantate „Ach wie flüchtig, ach wie nichtig“. Das letzte zu hörende Werk wird am Sonntag, 3. Juli, ab 19.58 Uhr die Messe in h-moll sein.