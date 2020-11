Auf der Suche nach dem perfekten Weihnachtsbaum in Birkenhügel

Recht dicht und frisch soll er sein, bis zu 2,50 Meter hoch, unten nicht zu ausladend mit einem Durchmesser von maximal 1,40 Meter, also insgesamt ein harmonisches Bild abgeben. Daniel Weber aus Blintendorf macht sich mit Zollstock und klaren Vorstellungen auf die Suche, um seine Tanne auf der Weihnachtsbaumplantage „Am Tannenhügel“ nahe Birkenhügel zu finden und reservieren zu lassen.

Dieses Jahr soll Weihnachten daheim für seine neunjährige Tochter und seinen sechsjährigen Sohn, für seine Frau und ihn besonders schön werden. Für den Außenbereich des Grundstücks habe er zudem Lichterketten und einen Laserprojektor gekauft.

„Da Weihnachtsmärkte nicht stattfinden, verlagert sich alles ins Private. Wir werden auf dem Grundstück im kleinen Kreis Glühweinabende machen“, sagte Daniel Weber, der seine Tanne knapp zwei Wochen vor Heiligabend auf der Plantage schlagen will.

Keine Herbizide und Insektizide

Auf der sieben Hektar großen Weihnachtsbaumanlage nahe der B90-Abfahrt nach Birkenhügel wachsen in eigens angelegten ökologisch bewirtschafteten Kulturen Nordmanntannen, Blaufichten und Kiefern. Im Jahr 2002 hat Steffi Seidel den Familienbetrieb gegründet und sechs Jahre später an ihren Sohn Marco Grünberg übergeben.

„Das Saatgut beispielsweise der Nordmanntanne kommt fast immer aus Georgien und wird in Baumschulen ausgesät. Von diesen beziehen wir die wurzelnackten Setzlinge. Bis die Weihnachtsbäume einer Pflanzung nach zehn bis 14 Jahren in den Verkauf gehen können, steckt viel Handarbeit wie Mähen, Mulchen und Schneiden in den Kulturen. Da wir auf den Einsatz von Herbiziden und Insektiziden verzichten, setzen wir auf die Bekämpfung der Schädlinge durch natürliche Fressfeinde“, erklärte Steffi Seidel.

Vergangenes Jahr habe der Familienbetrieb erstmals Weihnachtsbäume verkauft. Seit Oktober können täglich auf der Plantage Bäume reserviert und Schnittgrün gekauft werden.