Auf ein Neues ab Mittwoch

Samstagmorgen, der frisch aufgebrühte Kaffee duftet, die Semmel schmeckt – da man über die Weihnachtstage sowieso wieder viel zu viel gegessen hat, ist sie heute vielleicht nicht ganz so üppig belegt wie sonst. Nun ja, es ist auch irgendwie ein besonderer Samstag, dieser letzte Samstag im alten Jahr.

Keine hundert Stunden mehr trennen uns von 2020. Ist es da nicht an der Zeit, über die vielfach strapazierten guten Vorsätze für die nächsten 365 Tage zumindest einmal nachzudenken? Oder wie halten Sie es damit? Hat es eigentlich Sinn, sich überhaupt etwas vorzunehmen oder sollte man sich an dem Slogan: „Wir rechnen immer mit dem Schlimmsten und freuen uns, wenn es nicht ganz so dicke kommt!“ orientieren? Denn sind wir doch mal ehrlich, oftmals „überleben“ solche, in der Jahresend-Euphorie gefassten positiven Ansinnen doch die erste Januar-Woche nicht. Also, warum sich lang und breit einen Kopf darüber machen? Unterm Strich muss es aber letztendlich jeder selbst wissen, wie er mit diesem Thema umgeht.

Über Weihnachten gab es auch bei uns zu Hause in familiärer Runde gerade eben diese bewusste „Vorsatz-Frage“. Meine Antwort darauf war: „Ich möchte auch Weihnachten 2020 mit Euch gesund und munter wieder hier sitzen!“ Sparsam zwar, aber schließlich geht ja ohne Gesundheit bekanntermaßen nichts. Werden alle weiteren so genannten Vorsätze zu „Makulatur“ – wenn Körper oder heutzutage vielfach auch die Seele nicht fit sind.

Und das war’s bei mir auch schon mit den Vorsätzen fürs neue Jahr! Heute weiß ich zwar nicht, was da in den nächsten zwölf Monaten an Herausforderungen so auf mich zukommt. Ich bin aber optimistisch, dass ich das schon irgendwie hinbekomme. Einfach so oft es geht den Schreibtisch mal Schreibtisch sein lassen, draußen sein in der Natur – dort Kraft tanken und dann die nächsten Aufgaben egal auf welcher „Baustelle“ meistern. Bleibt mir nur zu wünschen, dass auch Sie Ihr Rezept für 2020 finden und es für uns alle ein gutes Jahr wird.