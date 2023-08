Auf Entdecker-Tour rund um Schloss Burgk

Rund um Schloss Burgk können Kinder erkunden, was die Natur im Sommer bereithält

Burgk. Ferienprogramm mit der Naturführerin Ilona Herden.

In den Sommerferien sind Kinder im Alter von 6 bis 10 Jahren eingeladen, am Mittwoch, dem 16. August und am Donnerstag, dem 17. August, jeweils von 9 Uhr bis 14.30 Uhr gemeinsam mit der Naturführerin Ilona Herden auf Entdecker-Tour zu gehen.

Rund um Schloss Burgk wird erkundet, was die Schatzkiste Natur im Sommer bereithält, heißt es in einer Ankündigung. Beim gemeinsamen Wandern, Spielen und Gestalten mit Naturmaterial erfahren die Kinder Interessantes über die heimischen Tiere und Pflanzen, üben mit allen Sinnen die Natur wahrzunehmen, zu schauen, zu riechen, zu lauschen und bei einer kleinen Pause das Gesicht in die Sonne zu halten.

Die Teilnahmegebühr beträgt 6 Euro pro Tag, 9 Euro bei der Teilnahme an beiden Tagen, Pausenverpflegung muss mitgebracht werden, ebenso wetterfeste Kleidung. red

Eine vorherige Anmeldung zum Ferienprogramm ist erforderlich und über Tel. 03663 / 400119 oder per E-Mail an museum@schloss-burgk.de möglich.