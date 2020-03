Der zweite Löschwasserbehälter wird mit einem Kran in die Grube an der Hofer Straße gehoben.

Schleiz. An der Hofer Straße in Schleiz wurde eine Löschwasserzisterne installiert.

Aufatmen nach langer Wartezeit in Schleiz

An der Hofer Straße zwischen den Abzweigen zur Böttgerstraße und zur Fröbelstraße ist am Mittwochmorgen eine Löschwasserzisterne mit einem Fassungsvermögen von 100.000 Litern ins Erdreich gebracht worden. Die 100.000 Liter Löschwasser sind auf zwei Tanks aufgeteilt.

„Die Einsatzkräfte der Feuerwehr können jetzt nach über 5.000 Tagen Wartezeit aufatmen“, kommentiert der Schleizer Stadtbrandmeister Ronny Schuberth den Einbau der Löschwasserzisterne. Die Sicherstellung des Löschwasserbedarf ist der Feuerwehr lange Zeit ein extrem wichtiges Thema, da um den jetzigen Standort der Löschwasserzisterne mehrere Schulen, Sportstätten sowie Unternehmen und auch ein Wohnheim für Menschen mit Handicap liegt.

Der vor vierzehn Jahren erstmalig angetretene Stadtbrandmeister Ronny Schuberth hatte vom ersten Tag seiner Amtszeit an auf das fehlende Löschwasser in vielen Teilen der Stadt hingewiesen. „Der ehemalige Bürgermeister Jürgen Klimpke (SPD) hatte das Thema dann 2017 zur Chefsache erklärt und damit den Grundstein für die Erfüllung dieser Pflichtaufgabe gelegt“, vermerkt Schuberth. In den kommenden Tagen wird die Grube mit den Löschwasserbehältern dann wieder zugeschüttet. „Zurück bleibt in der Erde ein großes Stück Sicherheit für die Zukunft, die hoffentlich nie wirklich gebraucht wird“ teilt der Stadtbrandmeister mit. Die Einsatzkräfte der Schleizer Feuerwehr waren jüngst am 13. Juli zu einem Brand im Wohnheim für Menschen mit Handicap an der Fröbelstraße geeilt. Damals war zum Glück nur ein Essen angebrannt.