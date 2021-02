Stallpflicht im Saale-Orla-Kreis weitgehend aufgehoben

Die Aufstallungspflicht wird in großen Teilen des Saale-Orla-Kreises zum Donnerstag hin aufgehoben.

Schleiz. Mit einer Allgemeinverfügung wird in großen Teilen des Saale-Orla-Kreises die Aufstallungspflicht zum Donnerstag hin aufgehoben. Ausnahmen gelten für Plothener Teichgebiet

Da weder im Saale-Orla-Kreis noch in den Nachbarlandkreisen ein bestätigter Fall von der sogenannten Geflügelpest aufgetreten ist, wird die Aufstallungspflicht mit einer neuen Allgemeinverfügung zum 18. Februar 2021 aufgehoben. Darüber informiert das Landratsamt am Mittwoch. „Davon ausgenommen sind lediglich eine Reihe von Ortschaften rund um das Plothener Teichgebiet, das ein anerkannter Rastplatz für Zugvögel und damit eines der wenigen Hochrisikogebiete Thüringens ist“, sagt Amtstierarzt Lutz-Peter Klendauer.

Konkret gelte die Aufstallungspflicht in Dittersdorf, Pahnstangen, Bucha, Dreba, Knau, Plothen, Pörmitz, Schöndorf, Tausa, Finkenmühle und Volkmannsdorf noch bis einschließlich 28. Februar, heißt es aus dem Landratsamt. Darüber hinaus sind alle Geflügelhalter im Saale-Orla-Kreis, die ihrer Meldepflicht noch nicht nachgekommen sind, aufgefordert, dies unverzüglich beim Veterinäramt nachzuholen. Die Allgemeinverfügung tritt am heutigen Donnerstag in Kraft.

Abrufbar ist sie auf der Internetseite des Landratsamtes unter www.saale-orla-kreis.de.