Auftakt für Wellness-Abend im Bad Lobensteiner Thermalbad

Bad Lobenstein. Textilfrei bei Kerzenschein und Livemusik: Dazu wird ab 9. September, immer donnerstags, in die Bad Lobensteiner Therme eingeladen.

Zum nächsten besonderen Wellness-Abend wird am 9. September in die Ardesia-Therme in Bad Lobenstein eingeladen. Dieser soll der Auftakt sein für den wöchentlich donnerstags stattfindenden besonderen Abend, an dem ab 19 Uhr auch das Thermalbad textilfrei bei Kerzenschein und entspannenden Klängen genutzt werden kann. In der Saunawelt gibt es stündlich wechselnde Aufgüsse.

Zum Neustart der Wellness-Abende gibt es Livemusik mit den Gitarrenklängen von „Günter von Dreyfuß“.