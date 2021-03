Auftritte in Schleiz wegen Corona verschoben

Die Corona-Pandemie führt erneut zur Verschiebung von Veranstaltungen in der Wisentahalle in Schleiz. Wie es in einer Mitteilung heißt, seien davon der geplante Kabarett-Auftritt „In voller Länge“ von Jonas Greiner am 9. April und das Gastspiel des Ensembles „Academixer“ am 25. April betroffen.

Die „Academixer“ sollen nun am 11. Dezember nach Schleiz kommen, Jonas Greiner erst am 18. März des kommenden Jahres.

Bereits gekaufte Eintrittskarten behielten für die jeweiligen Veranstaltungen ihre Gültigkeit, heißt es. Wer seine Tickets zurückgeben möchte, könne dies bis zum 12. April über die Vorverkaufsstellen oder per Post tun. Die Erstattung des Kaufpreises erfolge dann jeweils per Überweisung.

Weitere Informationen gebe es unter Tel. 03663/461108 oder auf der Webseite der Wisentahalle.