Aug in Aug mit den „Rosenheim-Cops“ in Oberkotzau

Oberkotzau. Schauspieler lassen sich im Fernweh-Park verewigen.

Nach „Frau Stockl“ (gespielt von der Schauspielerin Marisa Burger) und deren Spruch: „Bleiben Sie ruhig. Fassen’s nicht:s an. Wir kommen“ und dann: „Michi, es gaabat a Leich“, das längst zum geflügelten Wort wurde, erhielt Fernwehpark Initiator Klaus Beer die Zusage, weitere Darsteller der „Rosenheim-Cops“ in die „Signs of Fame“ aufnehmen zu dürfen. Die Fernweh-Park Crew durfte Kommissar Sven Hansen, gespielt von Igor Jeftic, Polizeihauptmeister Michi Mohr, dargestellt von Max Müller und den Chef von allen, Polizeidirektor Gert Achziger, verkörpert von Alexander Duda, am Set der Dreharbeiten in den Bavaria Filmstudios München-Geiselgasteig treffen. Dies geht aus einer Mitteilung des Fernweh-Parks hervor.

Während Marisa Burger 2019 ihre Hände in die Tonschale drückte, erhielt die Crew des Fernweh-Parks diesmal die Location des „Times Square“ angeboten, dort, wo an der Theke nach Dienstschluss immer Kommissar Hansen gerne bei einem Glas Rotwein entspanne. Heute gehöre diese bekannte Filmkulisse, an der jeden Dienstag um 19.25 Uhr Millionen von Fernsehzuschauern gespannt und amüsiert die zwischenmenschlichen Geschichten verfolgen, dem Fernweh-Park.

„Das war mit einer der schönsten Starbegegnungen seit Bestehen des Fernweh-Parks“, resümierte Fernweh-Park Initiator Klaus Beer die Begegnung. Und das müsse was heißen. Seien doch dort unter den über 500 Stars aus Musik, Film, TV, Bühne und Sport große Namen wie Arnold Schwarzenegger, Kevin Costner, Denzel Washinghton oder Thomas Gottschalk zu finden. red