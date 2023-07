Aus der geschützten Werkstatt in Rente, und dann? Ein Erfolgsmodell im Saale-Orla-Kreis

Bad Lobenstein. In Bad Lobenstein besteht ein Angebot für alt gewordene Menschen mit Behinderung nunmehr seit 20 Jahren

Für Ehrenfried Heidenreich war die vergangene Woche eine besondere. In der Tagesstätte für alt gewordene Menschen mit Behinderung hat ein Festtag anlässlich des 20-jährigen Bestehens dieser Einrichtung stattgefunden. Er selbst hatte seinen 84. Geburtstag, und auch dieser wurde groß gefeiert.

Die Tagesstätte in der Bad Lobensteiner Karl-Marx-Straße wurde 1993 als ein Modellprojekt in Thüringen eröffnet. Bettina Schmidt, Geschäftsbereichsleiterin Eingliederungshilfe der Diakoniestiftung, hatte eine Lösung für aus der Werkstatt ausgeschiedene Beschäftigte gesucht und die Tagesstätte eröffnet. „Beschäftigte, die aufgrund des Rentenalters aus den Werkstätten ausscheiden, benötigen meist weiterhin Unterstützung und Begleitung bei der Tagesstruktur. Wir sehen es als unsere Aufgabe, ihnen diese Möglichkeit zu schaffen. Wir haben ein Konzept entwickelt, es mit den Kostenträgern abgestimmt, verhandelt und geeignete Räumlichkeiten gefunden“, blickt sie zurück.

Derzeit werden in der Tagesstätte 16 Frauen und Männer von Elena Ostapenko und ihrem Team betreut. Zu einer abwechslungsreichen Tagesgestaltung, gehören gemeinsame Mahlzeiten, therapeutische Angebote, hauswirtschaftliche Tätigkeiten wie Kochen und Backen, Ausflüge, viel Musik und Angebote des geistlichen Lebens.

Ehrenfried Heidenreich, 84 Jahre, und Charlotte Funk, 89 Jahre, gehören zu den ersten Gästen und sind immer noch fast täglich dort. Er lebt in den Besonderen Wohnformen „Am Kießling“ in Bad Lobenstein. Ihr Zuhause ist das Betreute Wohnen im Seniorenzentrum „Emmaus“ in Ebersdorf. Zum Fest haben sie zusammen mit den anderen Tagesgästen an der großen Tafel Platz genommen.

Die Einrichtung sei ein Vorreiter, ein Erfolgsmodell, das kopiert werden könne und ein schöner Grund für tiefe Dankbarkeit, formuliert Ramón Seliger, Rektor und Geschäftsführer der Diakoniestiftung, in seiner Andacht voller Dankbarkeit. Erst vor einigen Wochen waren Vertreter aus Gera, Saalfeld und Naitschau vor Ort, um das Angebot kennenzulernen und Ideen zur Umsetzung mitzunehmen.

Mit einem Mittagessen in großer Runde, mit Kuchen und Musik wurde gefeiert. Es gab Zeit für Gespräche, die gefüllt waren mit vielen Erinnerungen und Wertschätzungen. Ehrenfried Heidenreich hatte sein Schifferklavier mitgebracht, um seiner Tagesstätte und den Gästen ein Ständchen zu spielen.