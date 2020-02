Aus der Schul-Steinzeit ins digitale Schulleben in Schleiz

An der Schleizer Regelschule wird seit dem Beginn des Schuljahres eine App zur Kommunikation zwischen Lehrern, Schülern und Eltern genutzt. Es ist ein Versuch, quasi der Steinzeit zu entkommen, in die durch eine neue Gesetzeslage alle Schulen bundesweit zurückkatapultiert wurden. Janek Radomsky ist Administrator der App und erklärt im Interview mit Reporter Oliver Nowak, was es mit dem digitalen Tool auf sich hat.

Wir kennen Facebook und die Apps Whatsapp, Telegram und manche sogar Line. Wofür brauchst es da noch eine weitere App zur Kommunikation zwischen Eltern, Schülern und Lehrern?

Janek Radomsky: Schuld daran ist die neue Datenschutzgrundverordnung. Wir dürfen keinerlei Server zur Kommunikation benutzen, die vom Bildungsministerium nicht zugelassen sind. Das trifft auf Whatsapp und andere Dienste zu. Der Server für die App Sdui ist vom Ministerium zugelassen.

Reicht der klassische Brief an die Eltern denn nicht mehr aus?

Janek Radomsky: Nein. Bei Briefen haben wir oft das Problem, dass sie Weg zu den Eltern oder den Rückweg zu uns Lehrern nicht finden. Wir müssen aber sicherstellen, dass bestimmte Informationen die Eltern und Schüler auch wirklich erreichen. Zum Beispiel der Vertretungsplan. Den dürfen wir seit der neuen Datenschutzgrundverordnung selbst auf unserer eigenen Schulhomepage nicht mehr veröffentlichen.

Und die App Sdui löst diese Probleme?

Janek Radomsky: Zum Teil. Grundvoraussetzung ist natürlich, dass sich Schüler, Eltern und Lehrer korrekt anmelden, wobei das eigentlich recht simpel ist. Die App ist noch in der Weiterentwicklung, deshalb stehen uns noch nicht alle Möglichkeiten zur Verfügung. Wir benutzen die Beta-Version, um so viel wie möglich nutzen zu können und bei der Weiterentwicklung der App zu helfen. Ein entscheidender Vorteil der App ist, dass sie von ehemaligen Schülern entwickelt wurde, die noch nicht lange aus der Schule raus sind und wissen, was im Schulleben wichtig ist.

Was ist das Wichtige?

Janek Radomsky: Für Schüler zum Beispiel die Information über Vertretungsstunden oder Unterrichtsausfall. Ich kann über die App eine Nachricht an die ganze Schule, eine Klasse oder einer bestimmten Gruppe, zum Beispiel die Eltern

Mit der App sollen Eltern, Schüler und Lehrer auf einen Blick die wichtigsten Informationen abrufen können. Foto: Screenshot: Oliver Nowak

einer Klasse, senden. Für uns Lehrer ist es wichtig, dass wir eine Rückmeldung in Form einer Lesebestätigung bekommen. Das kann ich alles bei der App einstellen. Zudem kann ich in der künftigen Chatfunktion festlegen, ob die Kommunikationspartner auf meine Nachricht schriftlich antworten können oder nicht.

Was soll es bringen, nicht antworten zu können?

Janek Radomsky: Das erleichtert die Auffassung und Informationsübermittlung. Wenn ich eine Nachricht an die Eltern einer Klasse über einen Klassenausflug und die mitzubringenden Sachen schicke ist es besser, wenn die Angeschriebenen nicht antworten können. Sonst erscheint in der Gruppe 30 Mal ein „okay“ und die letzten Leser lesen gar nicht mehr die ursprüngliche Nachricht ganz am Anfang des Gruppenchats. Viele kennen diese Phänomen aus WhatsApp-Gruppen.

Die Entwicklung dieses Gruppenchats ist also noch nicht abgeschlossen. Welche Funktionen werden noch entwickelt?

Janek Radomsky: Zum Beispiel der Vertretungsplan. Wenn sich ein Lehrer krank meldet, kann ich das in der App vermerken. Die Schüler bekommen dann eine Nachricht in ihrer App und zusätzlich eine Push-Nachricht auf den Bildschirm, wenn sie diese Funktion aktiviert haben. Die App, in der die Lehrpläne verzeichnet sind, verschickt diese Nachricht automatisch an alle betroffenen Schüler. Zudem prüft sie, welche Lehrer in den betroffenen Stunden frei haben, eine Vertretung machen könnten und macht dann zum Vertretungsplan Vorschläge.

Wie viel Zeit kostet es, als Administrator die App aktuell zu halten?

Janek Radomsky: Zurzeit 0 Minuten am Tag. Schließlich stehen uns einige Funktionen nicht zur Verfügung. Wenn die Vertretungsplan-Funktion eingeführt wird, wird es einen Lehrer geben, der sich darum kümmert. Wir sind froh, wenn wir überhaupt etwas haben, was uns unsere Arbeit im Schulalltag nach der Einführung der Datenschutzgrundverordnung künftig wieder etwas vereinfachen kann.

Gibt es neben der datenschutzgerechten Informationsübermittlung künftig noch andere Funktionen, die im Schulalltag hilfreich sein könnten?

Janek Radomsky: Ja. Es wird künftig ein Mobbingbeauftragter Lehrer gekürt, an den sich Schüler bei Vorkommnissen ganz anonym über die App melden können. Im Grunde genommen melden sie ihr Problem und bekommen dann Vorschläge, sich zum Beispiel an der Mobbingbeauftragten oder einer externen Hilfestelle zu wenden.

Wie viele nutzen zurzeit eigentlich die App?

Von unseren rund 360 Schülern sind es 329. Das liegt daran, dass fast alle Klassen mittlerweile iPads haben. Die Eltern müssen zum Teil noch an die App gewöhnt werden, das kommt aber von selbst, wenn mehr und mehr wichtige Informationen über die App verbreitet werden.

Was kostet die App?

Die App kostet 5,34 Euro für drei Jahre pro Schüler. Unser Förderverein zahlt das. Es ist immer gut einen funktionierenden Förderverein zu haben, der sich um das Schulleben kümmert. Dafür sind wir sehr dankbar.