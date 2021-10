Die taiwaische Künstlerin Chen Hsiao-Ying aus Berlin hat am Wochenende ihren zweimonatigen Arbeitsaufenthalt in Schleiz und Umgebung beendet. Sie verarbeitete Sagen und überlieferte Erzählungen vom Schleizer Trepple und dem einstigen Vogelherd in Heinrichsruh zu ersten Zeichnungen.