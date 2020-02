Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ausbildungsmöglichkeiten für Schüler aus Hirschberg und Tanna

Seit vielen Jahren ist es eine feste Tradition für die Regelschule „Johann Heinrich Pestalozzi“ Hirschberg, zusammen mit der Gemeinschaftsschule Tanna, einmal in zwölf Monaten einen Tag zur Berufsinformation durchzuführen. So geschehen in der Woche kurz vor den Winterferien.

Regionale Firmen und Schulen präsentierten sich und ihre Ausbildungsmöglichkeiten in der Saalestadt. Die Schüler der achten und neunten Klassen sowie interessierte Zehnklässler suchten sich im Vorfeld aus, welche sie gern besuchen möchten und hatten so die Möglichkeit, im Laufe eines Vormittages fünf verschiedene Bereiche kennenzulernen. „Insgesamt folgten 21 Firmen und schulische Einrichtungen unserer Einladung. Dabei waren die Kooperationsbetriebe beider Schulen sowie zum Beispiel das Familotel in Wurzbach, das Autohaus Müller Hof, Bundeswehr, Polizei und die Firma ‘dennree’ Töpen, die einen Kooperationsvertrag mit der Regelschule Hirschberg anstreben“, informierten Ina Schwarz und Marlen Hoffmann, Beratungslehrerinnen der Schulen Hirschberg und Tanna.

Auszubildende erzählen von ihrem Berufsalltag

Einige Betriebe brachten Auszubildende mit, die den Schülern erzählten, welche schulischen Voraussetzungen nötig sind und welche praktischen Tätigkeiten Freude machen. Die Schüler konnten Fragen stellen oder kleine Aufgaben erledigen, wie bei der Firma HBS Oettersdorf oder der VR-Bank Fichtelgebirge-Frankenwald eG. Auch die Berufsberaterin beider Schulen unterstützte den Tag mit Tipps und aktuellen Lehrstellenangeboten.

„Schon einen Tag später berichteten zwei Schüler der Klasse 8, dass sie für die Winterferien bereits ein Praktikum im Krankenhaus Schleiz vereinbart haben beziehungsweise beim Friseur ‘Instyle by Claudia’ in Hirschberg“, freuten sich die beiden Pädagoginnen. „So funktioniert die Verbindung von Schule und Firmen gut. Die Schüler aus Hirschberg und Tanna waren sich insgesamt einig, dass sie sehr gute Anregungen erhalten haben, jetzt müssen sie selbst aktiv werden.“