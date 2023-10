Ausflug für Bad Lobensteiner Chor

Bad Lobenstein/Kahla. Zum ersten Mal war der Gemischte Chor Dreiklang bei den Festtagen der Chöre dabei, die dieses Mal auf der Leuchtenburg bei Kahla stattfanden.

Zum ersten Mal war der Gemischte Chor Dreiklang bei den Festtagen der Chöre dabei, die dieses Mal auf der Leuchtenburg bei Kahla stattfanden. „Obwohl dieses Event bereits zum fünften Mal stattfand, wurde unser Chor erst im vergangenen Jahr darauf aufmerksam und konnte jetzt eine Einladung annehmen“, erklärt Chorleiterin Elke Grimm. „Und mit Freude haben wir die Gelegenheit genutzt, um uns in der dortigen Porzellankirche zu präsentieren.“ Ihr Chor sang dabei Musikstücke aus dem Volksliedbereich, Gospels und moderne Chormusik. „Der hervorragende Klang in der Kirche hat das Konzert zu etwas Besonderem gemacht“, so Elke Grimm.