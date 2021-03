Ausnahmen für Einzelhändler im Saale-Orla-Kreis ausgeschlossen

Ein Schild mit der Aufschrift „geschlossen“ hängt in einer Ladentür.

Mutmaßlich im Zuge leichter Lockerungen wie der seit Montag in Thüringen erlaubten Öffnung von Gartenmärkten oder Friseuren erreichten die Bürgerhotline des Landratsamtes Saale-Orla-Kreis in den vergangenen Tagen zahlreiche Anrufe von Geschäftsinhabern, heißt es in einer Mitteilung von Pressesprecher Alexander Hebenstreit.

Der Inhalt sei zumeist der gleiche gewesen: Die Bitte um eine Ausnahmegenehmigung, um die Geschäfte wieder öffnen zu dürfen.

Das sei in Thüringen aktuell aber nicht möglich. „Leider sieht die derzeitige Verordnungslage eine Sondererlaubnis auf Öffnung von geschlossenen Geschäften nicht vor. Die Öffnung von Geschäften und körpernahen Dienstleistungen sind in der Thüringer Sonder-Eindämmungsverordnung abschließend geklärt. Das bedeutet, dass das Gesundheitsamt auch keinen Spielraum hat, um Ausnahmen zu erlauben“, so Hebenstreit.

Gemäß der bis 15. März gültigen Verordnung dürften momentan nur folgende Geschäfte des täglichen Bedarfs öffnen:

Lebensmittelhandel einschließlich Bäckereien und Fleischereien, Getränke-, Wochen- und Supermärkte sowie Hofläden

Reformhäuser, Drogerien und

Sanitätshäuser

Optiker und Hörgeräteakustiker

Banken und Sparkassen

Apotheken

Post-Filialen und Paketstellen

Wäschereien und Reinigungen

Tankstellen, Kfz-Handel und Fahrradverkaufsläden

Tabak-, E-Zigaretten- und

Zeitungsverkaufsstellen

Tierbedarf

Babyfachmärkte

Brennstoffhandel

Fernabsatz- und Großhandel

Baumschulen, Gartenmärkte, Gärtnereien und Floristikbetriebe

Anderen Einzelhändlern bleibe nur die Möglichkeit des Versands und Außerhausverkaufs nach vorheriger Bestellung. Inwieweit die an Inzidenzwerte geknüpften Öffnungsschritte in Thüringen und im Saale-Orla-Kreis umgesetzt werden, stehe noch nicht fest.