Ausstellung in Schleiz zeigt tüchtige Frauen in der Feuerwehr

Schleiz. Im Foyer des Landratsamtes des Saale-Orla-Kreises zeigt eine Ausstellung die Arbeit von Frauen in der Feuerwehr.

Frauen bei der Brandbekämpfung? Das gab es früher nur, wenn „Not am Mann war“. Die Mitte November im Foyer des Landratsamtes des Saale-Orla-Kreises eröffnete Ausstellung zeigt „Frauen in der Feuerwehr – Feuerwehr-Frauen in Thüringen“ sowohl anhand historischer Quellen als auch aktueller Zahlen und Entwicklungen. Gab es beispielsweise in Dobareuth bereits 1919 während des Ersten Weltkrieges die ersten 24 Frauen in der Feuerwehr, ist dies aus anderen Orten wie beispielsweise Dreitzsch (1962) oder Neustadt an der Orla (1966) aus der DDR-Zeit bekannt.

Heute gehören Frauen mit den gleichen Ausbildungen wie die männlichen Feuerwehrleute zu den Einsatzabteilungen der Feuerwehren; auch im Saale-Orla-Kreis. Allerdings in deutlich geringer Anzahl. Im Saale-Orla-Kreis sind (Stand 2022) 9,2 Prozent der Feuerwehr-Mitglieder weiblich, in Thüringen sind es 9,5 Prozent, bundesweit 10,5 Prozent. „Ich danke allen Frauen, die sich in der Feuerwehr engagieren. Und ich bin davon überzeugt, dass Frauen die vielfältigen Aufgaben in der Feuerwehr genauso leisten können wie Männer“, erklärte Landrat Thomas Fügmann zur Eröffnung der vielseitigen Ausstellung.

Dass es in einigen Feuerwehren bisher keineswegs selbstverständlich ist, dass auch Frauen beim Retten, Löschen, Bergen, Schützen und nicht nur bei der Verpflegung und Öffentlichkeitsarbeit aktiv sind, zeigt die Ausstellung ebenfalls. Vorgestellt wird am Beispiel von Neustadt an der Orla das Engagement für die Ausbildung in der Jugendfeuerwehr. Die Frauen aus Dobareuth berichten stolz über ihre Erfolge im Löschangriff und die Thüringer Vertreterinnen des bundesweiten Netzwerkes Feuerwehrfrauen über ihre teils schwindelerregenden Workshops. Eine von ihnen ist Ina Papmeyer-Wohlfarth, Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbandes des Saale-Orla-Kreises, die auch Initiatorin der Ausstellung ist.

Die Plakat-Ausstellung mit insgesamt 15 Plakaten ist im Foyer des Landratsamtes in Schleiz bis zum 19. Januar 2024 zu sehen.