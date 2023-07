Ausstellung in Ziegenrück: Wenn christliche Verkündigung auf das Internet trifft

Ziegenrück. Ausstellung „Die eucharistischen Wunder in der Welt von Carlo Acutis “ in der Stadtkirche St. Bartholomäus in Ziegenrück

In Ziegenrück wird am Freitag, 4. August, um 19:30 Uhr in der Stadtkirche St. Bartholomäus eine außergewöhnliche Wanderausstellung von Pater Matthias Wagner mit dem Titel „Die eucharistischen Wunder in der Welt von Carlo Acutis “ eröffnet.

„Was machen Kinder mit 11 Jahren? Vielleicht erinnern Sie sich noch an Ihre Zeit? Oder an die Zeit mit Ihren Kindern? Carlo, den wir in Ziegenrück näher vorstellen dürfen, war auch ein lebenslustiger Junge, der viel draufhatte. Doch etwas machte ihn zu einem außergewöhnlichen Jungen, er suchte weltweit nach kirchlich anerkannten, eucharistischen Wundern und stellte diese auf einer Webseite eindrucksvoll zusammen“, heißt es in einer Mitteilung der Diakonie.

Ein Bruchteil der Ausstellung, nämlich 24 großformatige Rollups, werden in der Ziegenrücker Kirche zu sehen sein.

Der erste Cyber-Apostel

Carlo Acutis (* 3. Mai 1991 in London, Großbritannien; † 12. Oktober 2006 in Monza, Italien) war ein computerbegeisterter italienischer Jugendlicher, der mit 15 Jahren an Leukämie starb. Er war tief religiös und wurde unter anderem dafür bekannt, sogenannte eucharistische Wunder zu dokumentieren und auf einer Website zu katalogisieren. Acutis, der in den Medien auch als Influencer Gottes bzw. Cyber-Apostel bezeichnet wird, wurde am 10. Oktober 2020 in Assisi seliggesprochen. Die römisch-katholische Kirche und seine Eltern möchten die durch die Seligsprechung erzielte Bekanntheit nutzen, um die christliche Verkündigung mit dem modernen Medium Internet zu verknüpfen. red

Die Ausstellung in der Stadtkirche Ziegenrück, „Eucharistische Wunder in der Welt“ ist vom 4. August 2023 bis zum 31. August 2023 täglich von 09:30 Uhr bis 16:30 geöffnet. Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen es im Internet unter www.carloacutis.de