Autos und Haus mit Öl beschmiert

Hirschberg. Unbekannten versprühten diese Flüssigkeit.

Montagnachmittag wurde der Polizei der Schaden an zwei Fahrzeugen sowie an drei Hausfassaden in der Marktstraße in Hirschberg mitgeteilt. Unbekannte hatten die PKW und die Gebäude-Wände mit einer öligen Flüssigkeit besprüht.

Die Substanz ließ sich glücklicherweise beseitigen. Hinweise zur Sachbeschädigung nimmt die Polizei in Schleiz unter der Telefonnummer 03663 431-0 entgegen.

