Azubi-Tag in Einrichtungen der Diakoniestiftung

Ebersdorf. Allein in diesem Jahr haben acht junge Frauen und Männer eine Lehre begonnen. Nun haben sie sich besser kennengelernt.

Das Seniorenzentrum Emmaus, das Haus Elisabeth und die Diakonie-Sozialstation Bad Lobenstein, alle mit Sitz in Ebersdorf und in Trägerschaft der Diakoniestiftung , haben allein in diesem Jahr acht neue Auszubildende begrüßt. Die jungen Leute, darunter zwei aus Vietnam, die nun in Bad Lobenstein und Wurzbach leben, haben sich schon eingefunden und die ersten Schule- und Praxistage verlebt. „Nun war uns wichtig, dass sich unsere Neuen auch in Ebersdorf auskennen, über die anderen Einrichtungen Bescheid wissen und sich untereinander kennenlernen. Dafür haben wir zum Azubi-Tag eingeladen“, sagt Nicole Klaumünzer, Praxisanleiterin und stellvertretende Pflegedienstleiterin der Sozialstation, die den Tag organisiert hat.

Nach einem gemeinsamen Frühstück gab es eine Kennenlernrunde und verschiedene Aufgaben zu erledigen. „Es ging darum, die Arztpraxen in Ebersdorf zu nennen, die Pflegedienstleiter in unseren Einrichtungen zu besuchen und unser Leitbild zu ergänzen. Außerdem haben wir gründlich die Hände desinfiziert und dies elektrisch überprüft“, sagt Nicole Klaumünzer.

„Die Azubis hatten einen schönen Tag und wir haben auch noch einiges gelernt. Solch eine Veranstaltung werden wir sicher wiederholen“, so Marikka Gliemann, die im Haus Elisabeth arbeitet.