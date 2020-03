Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Babendererde mit „Schneetänzer“ auf Leipziger Buchmesse 2020

Die Schriftstellerin Antje Babendererde aus Liebengrün ist mit ihrer jüngsten Veröffentlichung „Schneetänzer“ mehrfach auf der Leipziger Buchmesse zu erleben.

Seit Jahrzehnten beschäftigt sich die Thüringerin intensiv mit den Lebenswelten der Indianer. Recherchen betreibt sie dabei oft vor Ort, also im direkten Umfeld der amerikanischen Ureinwohner. In ihrer jüngsten Veröffentlichung zieht es Jacob, den Buchhelden, unerbittlich in den Norden Kanadas. In ein Refugium unendlicher Weite und voller Gefahren sowie bislang unbekannter Freiheiten. Mit all diesen Begleitumständen muss er erst lernen umzugehen. Dorthin gehört er aber. Zu seinem Vater und einem Dasein, welches für ihn nicht so fremd ist.

Vor allem ist der Heranwachsende erst einmal weit weg von seiner „unmöglichen“ Mutter. Die ihn bislang immer nur an der Nase herumführte und vor allem seine Wurzeln konsequent verleugnete.

Am 14. März beginnt um 14 Uhr die Preisverleihung des Delia Jugendliteraturpreises auf der Buchmesse auf der Meet & Greet-Fläche in Halle 5. Der „Schneetänzer“ steht auf der Shortlist.

Leipziger Lesetermine von ihr wären: 13. März, 11 Uhr, Halle 5, Stand E 507; 13 Uhr, Lesung im Theaterbus der Jungen Welt, Halle 2, Stand A 400.