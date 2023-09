Bad Lobenstein: Schüler-Eltern-Lehrer-Chor tritt mit dem Luftwaffenmusikkorps Erfurt auf

Bad Lobenstein. Im Oberland des Saale-Orla-Kreises wird ein einmaliges Konzert vorbereitet. Wie es dazu kam und weitere Details:

Einen Konzertabend mit Gänsehautmomenten erwartet Schulleiterin Anett Richter am 26. September im Bad Lobensteiner Kulturhaus. Am Dienstag der nächsten Woche um 17 Uhr beginnt dort nämlich ein Benefizkonzert mit dem Luftwaffenmusikkorps Erfurt. Der Erlös ist für die Förderstiftung der Michaelisschule Bad Lobenstein, einer Schule für Kinder mit Förderbedarf, bestimmt.

Das Besondere an diesem Konzertabend ist, dass die uniformierten Berufsmusikerinnen und -musiker gemeinsam mit Schülern, Eltern und Pädagogen sowie weiteren Interessierten aus dem Umfeld der Michaelisschule auftreten. Die Idee eines solchen Zusammenspiels kam aus dem Stiftungsrat – und bei allen in Frage kommenden Beteiligten sehr gut an. Dadurch können die Kinder das Konzert für ihre Schule aktiv mitgestalten.

Besonderes gemeinsames Erlebnis

„Es wurde ein Chor von 121 Menschen auf die Beine gestellt. Die Proben für das Konzert laufen seit Ende Mai. Die Stimmen zu hören und in die fröhlichen Gesichter zu blicken, lässt auf ein besonderes gemeinsames Erlebnis hoffen“, sagt Schulleiterin Anett Richter.

Die musikalische Leitung hat Musiklehrerin Aniko Rozgonyi-Zink inne. Sie wird von Peggy Volk unterstützt. Beide Frauen arbeiten eng mit dem Leiter des Luftwaffenmusikkorps Erfurt, Oberstleutnant Tobias Wunderle, zusammen.

Vor ein paar Tagen sind die Schülerinnen und Schüler mit Bussen zu einer großen Probe mit den Profimusikern nach Erfurt gefahren. Auch für die Berufsmusiker des großen sinfonischen Blasorchesters der Bundeswehr sei der gemeinsame Auftritt Neuland.

Stiftungsrat wirkt tatkräftig mit

Nun finden regelmäßig Proben in der Schule statt. Erst am Freitag waren Lehrer, Eltern und Schüler am Nachmittag dort, um zusammen zu singen.

Übrigens gehört mit Jana Bunke eine Frau aus Schilbach zum Ensemble der Berufsmusiker. Die Posaunistin ist auch Lehrerin an der Musikschule Saale-Orla und spielt in ihrer Freizeit bei den Remptendorfer Blasmusikanten.

Die besondere Benefizkonzert-Idee kam aus dem Stiftungsrat um den Remptendorfer Bürgermeister a. D. Thomas Franke. Foto: Sandra Smailes / OTZ-Archiv

Die Förderstiftung für die Michaelisschule wurde gegründet, um die Schule zu unterstützen und vor allem finanziellen Rückenhalt zu bieten. Der Stiftungsratsvorsitzende Thomas Franke freut sich auf das Konzert. Mitglieder des ehrenamtlich wirkenden Stiftungsrates werden sich um die Versorgung der Gäste und Musiker kümmern.

Mehr als 200 Konzerte pro Jahr

Das Luftwaffenmusikkorps Erfurt ist der musikalische Botschafter der Bundeswehr für Mitteldeutschland. Das große sinfonische Blasorchester hat in der Vergangenheit unter anderem auch das Pößnecker Schützenhaus und die Schleizer Wisentahalle gefüllt. Die rund 50 Musikerinnen und Musiker stehen jährlich bei mehr als 200 Konzerten auf mitteldeutschen Bühnen.

Vorverkaufskarten für das große Mitmachkonzert sind vor allem in der Michaelisschule und der Freien Montessori-Gemeinschaftsschule in Bad Lobenstein, Telefon 03 66 51/64 11 10, aber auch in der Touristinformation Bad Lobenstein, Telefon 03 66 51/25 43 erhältlich. Angesichts der Einmaligkeit des Konzertes wird auf einen vollen Saal gehofft.

Benefizkonzert für die Förderstiftung der Michaelisschule Bad Lobenstein am Dienstag, 26. September, 17 Uhr, Kulturhaus Bad Lobenstein