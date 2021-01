Bäume brechen am Kesselbach zwischen Lössau und Thierbach

Schleiz. Die Freiwillige Feuerwehr Schleiz musste am Dienstag bis zum Nachmittag aufgrund von umgestürzten beziehungsweise abgebrochenen Bäumen auf der Straße zwischen Lössau und Thierbach alleine vier Mal ausrücken.

Die erste Alarmierung wegen eines die Fahrbahn blockierenden Baumes erreichte die Einsatzkräfte der Schleizer Feuerwehr am Morgen um 6.19 Uhr. Am Einsatzort auf der Straße Straße zwischen Lössau und Thierbach auf Höhe des Kesselbachs angekommen, stellten die Einsatzkräfte jedoch fest, dass der am Stamm gebrochene Baum bereits im Straßengraben lag. Gegen 11 Uhr erfolgte eine zweite Alarmierung der Einsatzkräfte zu diesem Ort, weil dort ein weiterer Baum über der Straße lag. Der über die gesamte Fahrbahn liegende Baum wurde mit einer Kettensäge zerschnitten und die Teile neben die Fahrbahn gelegt. Eine weitere Alarmierung wegen eines umgestürzten Baumes an diesem Ort erfolgte etwa gegen 13 Uhr. Auch bei diesem Mal kam die Kettensäge zum Einsatz. Ein viertes Mal ging es wegen eines umgestürzten Baumes auf der Straßen zwischen Lössau und Thierbach gegen 14.15 Uhr. Dieses Mal bedienten sich die Einsatzkräfte der fleißigen Feuerwehr Schleiz einer Bügelsäge, um den Stamm des Baumes zu zerteilen und im Anschluss die Stücke beiseite zu schaffen.