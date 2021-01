Bahren: Hochsitze mutwillig zerstört

Bahren. Als Jäger Lutz Albert-Büttner am Neujahrstag zum Rundgang in seinem Revier rund um Bahren aufbricht, ahnt er nichts Böses. Als er am Tag zuvor seine Kanzel verließ, war alles wie immer in seinem Wald.

Als er dann aber am 1. Januar den ersten seiner Hochsitze erreicht, fallen ihm die zerbrochenen Fensterscheiben auf. „Ich dachte zunächst an einen Streich mit einem Silvesterknaller“, erzählt er. Schnell aber wurde ihm klar: Es war kein Kinderspaß. „Die Zerstörung erfolgte systematisch. Die Scheiben sind mit einem Gegenstand, wahrscheinlich einem Sitzbrett eingeworfen worden“, berichtet er weiter. Das Mobiliar wurde aus dem Hochsitz geworfen und im Wald verteilt, seine mobilen Hochsitze umgeworfen, Spanngurte und Tarnnetze zerschnitten.

„Ich ärgere mich“, sagt ein insgesamt ziemlich gefasster Lutz Albert-Büttner. „Immerhin habe ich alles in Eigeninitiative aufgebaut, um gute Voraussetzungen zu haben und dann sowas“, sagt er. Stets seien er und seine Kollegen bestrebt, ihre Aufgaben gewissenhaft zu erledigen – vom Bergen des Wildes nach Wildunfällen über Planungen und Bestandszahlen, die regelmäßig zur Unteren Jagdbehörde des Landratsamtes geschickt werden müssten, bis hin zur Hilfe bei der Eindämmung der Afrikanischen Schweinepest.

Stattdessen müsse man so etwas erleben. Auch Wildkameras seien ihm schon gestohlen worden. Sogar um seine Gesundheit müsse man als Jäger fürchten. „Es werden auch Leitern und Kanzeln angesägt und so Unfälle provoziert“, berichtet er, was er in Jagdzeitschriften gelesen hat.

Gleiches kann auch der Pößnecker Anwalt Manfred Dahmen berichten, der in seiner Kanzlei unter anderem auf Jagdrecht spezialisiert ist. Zerstörungen, wie sie Lutz Albert-Büttner vorgefunden hat, kämen seiner Erfahrung nach öfter vor. Er selbst hat Reviere in Langenorla und Schleiz. „Bei mir wurde unter anderem schon die Schlafkanzel aufgebrochen“, erzählt er. Verantwortlich sind seiner Meinung nach „selbsternannte Tierschützer“.

Mit ihrer Zerstörung erfüllen die Täter den Straftatbestand der Sachbeschädigung. „Gleichzeitig begehen sie eine Jagdstörung, was eine Ordnungswidrigkeit ist“, erklärt der Anwalt. Da die Jagdeinrichtungen sich oftmals in Privateigentum befänden, bestünden auch Schadensersatzansprüche zwischen 500 und 2000 Euro.

Die Erfolgsquote bei der Aufklärung solcher Fälle sei allerdings gering, fügt Manfred Dahmen noch an. Man müsste schon Wildkameras aufgestellt haben, die eventuell zufällig Aufzeichnungen machen. Zu einer ähnlichen Erkenntnis kommt Stefanie Kurrat, Sprecherin der Polizeiinspektion (PI) Saalfeld, bei der Lutz Albert-Büttner Strafanzeige gestellt hat.

„Ohne Zeugen stehen die Chancen leider schlecht, die Täter zu finden“, sagt sie. Im Zuständigkeitsbereich der PI, der die Landkreise Saalfeld-Rudolstadt, Saale-Orla und Sonneberg umfasst, hielten sich derartige Delikte aber in Grenzen. Im vergangenen Jahr, so hat Stefanie Kurrat in Erfahrung gebracht, ließen sich die Anzeigen für ebensolche Vergehen an einer Hand abzählen.

Die Meinung von Caroline Reul