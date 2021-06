Banden-Prozess nach Einbruchserie im Saale-Orla-Kreis

Bad Lobenstein. In den Jahren 2012 und 2013 war es unter anderem in Schleiz, Bad Lobenstein, Neundorf bei Schleiz und Gefell zu Wohnungseinbrüchen gekommen, die der Bande zugeordnet werden.

Am Landgericht Gera beginnt am 14. Juni der Prozess gegen fünf Angeklagte, denen schwerer Bandendiebstahl und gewerbsmäßige Bandenhehlerei vorgeworfen werden. Die Tatverdächtigen sollen auch im Saale-Orla-Kreis unterwegs gewesen sein. Im Dezember 2012 sowie Januar und Februar 2013 war es unter anderem in Schleiz, Bad Lobenstein, Neundorf bei Schleiz und Gefell zu Wohnungseinbrüchen gekommen, die seitens der Staatsanwaltschaft der Bande zugeordnet werden. In die Wohnungen gelangten die Täter durch das Einschlagen von Tür- oder Fensterscheiben. Bei den Beutezügen sollen jeweils Gegenstände im Wert von mehreren tausend Euro entwendet worden sein. Es sind vier Prozesstage geplant.