Batterie, Mikrophon und Dynamit...

So sieht es aus, das Alphabetum in Schleiz. Für unsere Zeitung organisierte Günther Rocktäschel zu Wochenbeginn schon mal einen ersten, exklusiven Blick hinter die Kulissen. Aus technischer Sicht sind die Besucher hier künftig unterwegs zwischen Schiefertafel und Smartboard. Die Buchstaben des Alphabets oben sind in jeweils unterschiedlicher Schriftart in der Firma von Ralph Picker entstanden. Momentan geht das Alphabetum aber nur online.